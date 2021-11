Conocé a Nico Goldschmidt: el actor furor de Maradona, sueño bendito

En su casa más que jugar, se actuaba. Eso dice Nico Goldschmidt (35), uno de los actores que interpreta a Diego Armando Maradona en “Maradona: Sueño Bendito”, la serie de Amazon Prime Video que recrea la vida del “Diez”. Su madre daba clases de teatro y eso lo acercó al mundo del cine y de los castings. Así fue como, con menos de diez años, Nico debutó junto a Norma Aleandro y Federico Luppi en “Sol de Otoño”, el filme dirigido por Eduardo Mignogna por el que luego Romina Yan lo convocaría para ser parte de “Chiquititas” e iniciar así un recorrido artístico que no se detuvo nunca.

“Estoy feliz, porque después de mucha espera, el estreno de la serie me agarra en un momento ideal. Siento que estoy listo para recibir todo lo que me llega, lo bueno y los nuevos desafíos, con alegría y estando centrado”, confiesa el actor, bailarín y cantante (también toca el piano) sobre las repercusiones que generó la ficción en la que interpreta al ídolo en su etapa adolescente, una que muestra al “Pelusa” dejando Fiorito y Argentinos Juniors para desembarcar en su amado Boca Juniors.

Nico Goldschmidt, el protagonista de Maradona, sueño bendito

“Para el casting traté de no contaminarme mucho con todo lo que hay de Diego. Solo tomé una entrevista y con eso moldeé los ritmos y tonos de la escena que me habían dado. No había tanto material de esa época de Maradona y eso nos permitió jugar y ficcionar más. Teníamos algunos lineamientos y registros de cómo hablaba Diego en ciertas épocas, como por ejemplo con la tonada correntina y una mirada encendida y pícara, que transmitía inocencia a la vez. Pero también fue inventarme un Diego. Eso es lo lindo que tiene la actuación”, agrega Goldschmidt. Tras su etapa junto a Cris Morena, también fue parte de “Rincón de Luz”, participó en ciclos como “Mujeres Asesinas”, “El Puntero” y “Farsantes”, entre otros.

“Y a nivel físico fueron más de 8 meses de comenzar a cambiar el cuerpo. No podía cortarme el pelo y tenía que comer cuatro veces al día, algo que no hacía en ese momento. Me ponía la alarma inclusive, porque tenía que ganar masa corporal en grandes cantidades. Mucho gimnasio, entrenamiento de fútbol y ensayos. Llegar a las piernas de Diego era el gran objetivo. Para eso, mucho pan, pollo, papa...(se ríe) Siendo bailarín tenía una figura más estilizada”, reconoce Nico, quien antes de sumergirse en todo el proceso de “Maradona: Sueño Bendito” estuvo años enfocado en su trabajo en teatro.

Nico Goldschmidt, el protagonista de Maradona, sueño bendito

Respecto a las repercusiones mundiales que ha generado la serie y cómo vive una popularidad que va en alza, admite: “Me llegan mensajes de todos lados. Estoy contento porque en general son mensajes de mucho cariño y de valoración del trabajo hecho. Eso está buenísimo. Es un cariño desbordante; muchos hombres que te dicen ¨gracias por el homenaje¨. Es increíble porque te escriben personas de todas las edades, con mensajes desde Bulgaria, Italia, India y México. Yo trato de contestar todo lo que puedo y de agradecer. Recibo tanto amor que trato de devolverlo”.

Su anécdota con Maradona. “Vino al teatro una vez. Yo estaba actuando en el Gran Rex y él llegó con sus hijas. Después, todos fuimos a comer. Hubo cena y baile después y así fue como compartimos una noche. Me quedé con la imagen de alguien tremendamente carismático, como muy magnético. Todo el salón se había transformado en una especie de huracán y él era el centro. Diego era un tremendo bailarín, desbordante de alegría y carisma. Hermoso”, recuerda Nico, quien se refirió al variado recorrido que realizó como artista.

Nico Goldschmidt, el protagonista de Maradona, sueño bendito

“Me gusta mover mis propios proyectos. ¨La Furia¨ es una película que se estrenó en la pandemia y escribí. Hubo muchos trabajos que sin tanta exposición me permitieron probar cosas y llegar a otro público. Y durante mucho tiempo me formé como bailarín. También hice una obra que se llamaba ¨Coreomanía¨, de danza contemporánea, que terminó en el circuito comercial. Cantar me gustaba y lo probé de muchas formas: por ejemplo tuve mi banda, con la que hacíamos canciones relacionadas con el mundo de Shakespeare”, detalla Goldschmidt. Hoy dice haber logrado una síntesis de toda preparación con “Ametralladora”, el unipersonal que viene haciendo y retomará funciones en marzo.

“Es la obra más difícil de hacer, la más desafiante. Comienzo interpretando a una nena de 10 años, para luego ir transformándome en cada personaje que el relato cuenta”, describe Goldschmidt, a punto de viajar a Bélgica, donde lo esperan dos funciones de “Precarizada”, la obra de danza en la que baila, canta y actúa. “ En el verano probablemente filme un cortometraje mío. Y después veré cuál será mi próximo paso. Me entusiasma la idea de buscar desafíos y que actuar sea como dar un salto al vacío”, concluye el artista de cara a un 2022 con imparable proyección.