Estefanía de Mónaco se quiere jubilar: cuáles son sus planes

Estefanía de Mónaco siempre fue muy impredecible. Cantante pop en los años 80, madre entregada en los 90 y artista de circo en los 2000, la hija menor de Rainiero y Grace Kelly escribió su propia historia al margen de los protocolos. A los 60 años —edad oficial de jubilación en el Principado—, la princesa asegura que llegó el momento de dar un paso al costado: “Es hora de jubilarme. Me lo merezco, ¿verdad?”, dijo recientemente en un acto público.

Fue durante una de las últimas actividades de Fight Aids Monaco, la fundación que creó en 2004, donde por primera vez habló abiertamente sobre su deseo de retirarse. “Ya no le veo sentido a hablar de mí. Tengo 60 años, siento que he dado suficiente y he dicho todo lo que tenía que decir”, expresó en diálogo con Point de Vue. Lejos de los titulares escandalosos que marcaron su juventud, Estefanía ha sido en la última década una figura institucional, serena y comprometida, siempre al lado de su hermano, el príncipe Alberto.

Estefanía de Mónaco

Los planes de Estefanía de Mónaco para cuando se jubile

Sin embargo, en esta nueva etapa, la princesa aspira a volcarse por completo a sus causas: la lucha contra el sida y el circo, dos pasiones a las que ha dedicado gran parte de su vida. “Para hablar de eso, siempre estaré presente”, aclaró, consciente de que, como princesa, una nunca se jubila del todo.

Con la salud de Charlene de Mónaco como un factor fluctuante en la escena pública, tanto Estefanía como su hermana Carolina han sido un pilar para el trono. Lo fueron durante los últimos años del reinado de su padre y también en los momentos de mayor exposición de su hermano. Cada vez que hizo falta, ambas regresaron al centro de la escena para sostener institucionalmente al Principado.

Estefanía de Mónaco

Hoy, la princsa puede mirar hacia adelante con la tranquilidad de haber formado una nueva generación activa dentro de la familia Grimaldi. Sus hijos, Louis, Pauline y Camille, comienzan a ocupar espacios propios. Louis Ducruet, en particular, ha ganado peso en funciones diplomáticas y de gestión, acompañando recientemente a una comitiva oficial a la Expo Universal de Osaka.

La retirada de Estefanía de Mónaco quizá no sea total, pero sí marca el inicio de una etapa distinta. Y, fiel a su estilo, lo hace sin dramas: simplemente diciendo que ya es hora.