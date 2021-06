Pampita embarazada: Así mostró cómo se enfrenta a la retención de líquido

Pampita tiene fecha de parto para el próximo 22 de julio. En la recta final de su embarazo, la conductora compartió imágenes en Instagram mostrando sus pies, con retención de líquido.

Para mostrarles a sus seguidores, Pampita compartió una foto donde se le ven sus pies hinchados por su embarazo, con el emoji de empanadas.

Hace pocos días, en su programa Pampita Online, la conductora sorprendió a todos al contar que dejará de usar el anillo de casada que luce desde que contrajo matrimonio con Roberto García Moritán.

“No es que voy a estar peleada, no me entra más. Me voy a poner una cadenita y colgarlo ahí. No quedo soltera porque me lo sacó”, remarcó Pampita.

"Quedaste libre. No entiendo cómo hacés para tener esa cara de perra estando embarazada", le dijo Gabriel Oliveri.

"De los brazos estoy bastante bien todavía... Soy una mamá sexy", se rió Pampita.

Pampita se desentendió de Marina Calabró

En otro capítulo de la guerra del rating, Carolina Ardohain ninguneó a Marina Calabró. La modelo le contestó con acidez a la panelista, que la trató de autorreferencial, tras el final de TV Nostra y la desafió al asegurar que nunca la escuchó en la radio mientras que la periodista mira Pampita Online.

La jurado charló con LAM durante un corte de La Academia sobre Calabró y aseguró que “me vino a la memoria ese momento, que es la misma chica que se reía de nuestro rating todos los días. Comentaron en mi programa que había una columna en la que todas las semanas se burlaban del rating. Es medio raro eso de que un colega esté opinando o evaluando de un programa a otro. Me parece a mí que esas cosas no se hacen, pero ella lo hace constantemente y mirá lo que le pasó después”.

“No la tengo a esa chica. No la registro mucho. No escuché nunca ese programa de radio. Yo, mala onda, con nadie”, respondió Pampita con acidez.

La modelo explicó que “hablar de colegas siempre está mal. Evaluar los programas de los demás, poner en tela de juicio, burlarse. Todas esas cosas entre nosotros mismos. Encima cómo es la vida, que da vueltas, no sabés con quién vas a terminar trabajando…. Hoy estás sentado acá, pero mañana estás sentado en otro lado. Para mí entre nosotros no se debería hacer eso”.

“Se ve que mira mucho mi programa. Yo a ella no la escuché nunca en la radio”, cerró Pampita.

