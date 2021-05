Roberto García Moritan habló de su presente con Pampita

Pampita y Roberto García Moritán viven uno de los mejores momentos de sus vida: esperan a su primer hijo juntos. La pareja más famosa de este momento en la Argentina, reveló que está en la dulce espera de una niña y que están organizando todo sin dejar nada librado al azar.

En una entrevista con el programa radial Agarrate Catalina, el esposo de la modelo abrió su corazón y se refirió a su vida con ella: "A mí me había quedado pendiente la vida en familia como siempre la había soñado. Con Milagros nos separamos muy jóvenes y nuestros hijos eran muy chicos, hoy somos re amigos. Pero esperé mucho tiempo para llegar a Pampita, la vocación es entregarme a esta familia. Yo tenía ganas de enamorarme y tener una familia, hace tiempo que no tenía un hogar, sentarme a leer un libro y escuchar a los chicos correr".

"Tengo dos hijos que son grandes ya y sin embargo este embarazo lo vivimos los dos como si fuera el primero, hay un nivel de entusiasmo como si fuéramos padres primerizos, tenemos las mismas ansiedades y los mismos miedos, muchísima alegría. Tenemos los dos, como adultos, más conciencia. Este era un sueño que teníamos y lo empezamos a buscar muy tempranito", agregó.

Cerca del final, Roberto habló de la llegada de su bebé: "no siento miedos de nada, tengo siempre la versión más optimista de los proyectos, lo espero con ansiedad y alegría, si me dejan voy a estar en el parto, en los momentos más difíciles es donde mejor reacciono".

Pampita explicó las condiciones que impuso para tener su parto respetado

Mientras disfruta de su sexto mes de embarazo y comienza a entrar en el séptimo, Pampita vive un momento soñado mientras se prepara para dar a luz a su hija fruto de su amor con su marido, Roberto García Moritán. En su ciclo por Net Tv. "Pampita Online" la top reveló detalles del parto de su beba que tendrá en sus brazos en junio. Aseguró que será un parto “respetado”, privilegiando la voluntad de la madre para decidir ella misma cómo se maneja con diferentes asuntos cuando nazca su heredera.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo la querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, contó ante las preguntas de Gabriel Oliveri.