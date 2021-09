Luego de causar un revuelo por su spot de campaña bailando en portaligas frente al Congreso de la Nación, Cinthia Fernández compartió distintos videos en redes sociales. Además de publicar un picante mensaje dirigido a Amalia Granata y Viviana Canosa, la aspirante a asumir una banca compartió un divertido video asumiendo sus nervios en este día tan especial.

PASO 2021: Cinthia Fernández compartió sus nervios por las elecciones antes de votar

“¡Es hoy! ¡Es hoy!” dice muy contento el protagonista de la película Stuart Little, en el video que compartió Cinthia Fernández en sus historias de Instagram. En la escena se ve al joven actor Jonathan Lipnicki entrando emocionado a la habitación donde duermen sus padres, porque es el día en el que adoptarán a su hermano. La precandidata a diputada nacional compartió este divertido video y escribió “Dios que NERVIOS” y agregó “ES HOY” junto a un emoticón de un corazón junto a la bandera argentina y un brazo de fuerza.

Además en la noche del sábado, la panelista de Los Ángeles de la Mañana lanzó picantes mensajes dirigidos a Amalia Granata y Viviana Canosa. “Hay varias cosas que tengo que decir. Tengo que atender gente como Amalia Granata, Viviana Canosa, pero mañana son las elecciones y es un día importante para mí y para todos. Para mí es muy importante porque las veo de una manera distinta, así que lo voy a dejar por ahí para el lunes” aseguró.

Minutos atrás, Cinthia Fernandez publicó en Instagram una foto de ella en el momento que votaba en una urna de Escobar. “VAMOS HOY! Con AMOR, con MEMORIA , con CONCIENCIA, con RESPETO y con MUCHA ESPERANZA. Es un día muy especial para todos y para mi ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Se el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo” escribió la precandidata del frente Unite.

Cinthia Fernández cerró campaña para las PASO 2021: Así es el comentado video frente al Congreso

Emulando a la inolvidable Tita Merello cantando el tango "Yo soy así", pero con la letra adaptada, Cinthia Fernández presentó su original spot de campaña y frente al Congreso de la Nación. También la panelista, en una publicación, se defendió de aquellas personas que la critican.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, asegura Cinthia Fernández, en la comentada adaptación del famoso tango. “Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”, se escucha decir a Cinthia Fernández.

