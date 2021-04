Afirman que el Loco Montenegro tiene coronavirus pero él lo desmintió

En la mañana del jueves varios medios informaron que Hernán "El Loco" Montenegro había dado positivo de coronavirus. La noticia sobre el participante de MasterChef Celebrity 2 fue confirmada por Pablo Montagna a través de Twitter.

"Hernán El Loco Montenegro Covid positivo", indicó el periodista sobre el resultado que se obtuvo esta mañana.

Sin embargo a las pocas horas fue el mismísimo participante de Masterchef quien negó la información categóricamente. Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+ . No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos . Gracias por estar!", reveló sobre su ausencia al programa de Andy Kusnetzoff al que había sido invitado.



El Loco Montenegro en contra de las vacunas

La controversia del positivo de "El Loco" se sumó a la polémica que el exbasquetbolista tuvo semanas atrás cuando se quejó de las vacunas.

"No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás".