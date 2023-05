Quién es Nanu, la artista emergente y sensación de Tik Tok 

El encierro por Covid 19 potenció ciertas plataformas o escenas que, incluso hasta ahora, siguen siendo un punto fuerte dentro del mundo digital. Desde el streaming y los Esports, hasta determinadas redes sociales, como por ejemplo Tik Tok, vivieron un notable crecimiento. Itsthecrazylatina ostenta más de 7 millones de seguidores, y alrededor de 236 millones de me gusta, convirtiéndose así en una de las argentinas más seguidas del mundo en Tik Tok.

Nanu es una influencer que estuvo radicada en Canadá durante mucho tiempo, y a la que Tik Tok le permitió potenciar su figura y cumplir uno de sus sueños: ser artista. En PEEK Latam ya habíamos charlado con otra figura tiktoker, Pri Mora, que cuenta con una gran cantidad de seguidores y que vive de hacer contenido en las redes.

Sin embargo, el camino a convertirse en lo que es hoy le presentó dificultades y hasta “le dejó traumas”. Nanu emigró de Argentina a Canadá a los 18 años: “Fue de un momento a otro. Estaba saliendo con una persona muy tóxica. Si no me iba, no iba a terminar bien”. Si bien su papá estaba también en Canadá, Nanu comentó que “hizo su vida”: “Me pasaron muchas cosas, pero me formaron para ser la mujer que soy hoy”.

Una vez instalada en norteamérica, la tiktoker contó que su idea principal era estudiar, pero que “era difícil entrar a la universidad”. Luego añadió que, a pesar de ser una prioridad el estudio, comenzó a ver anuncios de modelaje: “Pensé que entrando ahí podía encontrar la exposición que necesitaba para que se dé ese sueño, y ahí fue cuando me metí en un mundo un poco turbio”.

Una vez metida en ese ámbito, confesó ser engañada: “Primero fueron castings, bailar o una modelada un poco subida de tono. Luego caí en el abanico del trabajo sexual completo”.

EL TRÁFICO Y UN MENSAJE DE CONCIENTIZACIÓN

La tiktoker remarcó la importancia de contar sus vivencias para dar un mensaje y así proteger a las mujeres: “Mi historia es para compartirla y generar conciencia. Uno tiene la idea que la violación es únicamente a punta de pistola, y no es así”.

Luego, explicó la importancia que tiene para ella la salud mental: “Me importa mucho visibilizar el tema. Recién hace poco más de un año empecé a tratarme en terapia como correspondía. Ni siquiera yo me daba cuenta de la magnitud del trauma que tenía”.

Finalmente, habló acerca de su música y los próximos shows que hará por el país. “Sé que mi música puede causar mucha controversia, porque yo traigo temas muy sexuales y la razón por la cual lo hago es para sanar la idea de que lo que yo hice estuvo mal”, aclaró la artista con respecto a las críticas a su contenido. Para terminar, declaró: “Me van a ver en todos lados. Habrá muchos shows y mucha fiesta”. La artista estará presente en la Iconic Fantasy el próximo 12 de mayo.

