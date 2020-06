Ricky Martin apoyó a Pablo Alborán tras contar que es gay

Ayer fue un día especial para el cantante español Pablo Alborán, quien decidió hacer público lo que en realidad ya se sabía. Utilizó su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores que es gay.

"Tengo algo que deciros", comenzó con su conmovedor relato el que continuó en algunos párrafos: "Muchas veces nos hemos olvidado del amor que nos une y nos hace más fuertes y mejores y hoy desde ese amor me gustaría contarles algo muy personal. Siempre luché en contra del racismo, la xenofobia, el machismo y todo tipo de odio y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tengo mucho mas valor y peso".

Compenetrado con su relato, Alborán continuó: "Estoy aquí para contarles que soy homosexual y que no pasa nada y que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. En mi casa y mi familia siempre sentí la libertad de amar a quien he querido y jamás me sentí discriminado ni odiado, pero hoy, por eso y sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien, pero sobre todo lo hago por mi".

La repercusión fue inmediata y los miles y miles de seguidores le respondieron con gran apoyo y cariño al cantante.

Y así fue como, entre las tantas manifestaciones, se destacó la de Ricky Martin que no dudó en escribirle: "Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya las has ganado. Qué afortunado eres. No sabes a la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti", y concluyó: "Te lo mereces".