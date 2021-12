Seleneitor se enojó con un usuario de Instagram y lo escrachó porque la acosó sexualmente

Seleneitor, integrante de la primera Streaming House de Latinoamérica llamada “La Jefatura”, estaba vendiendo una moto y también un celular por Mercado Libre cuando un usuario en Instagram le escribió para avisarle que la página había filtrado su número, pero ella le aclaró que ese es otro chip y no el de su número personal. A lo que el seguidor le respondió: “Bueno, de buena onda te decía, no era para que te enojes tetona de mier**, hija de re mil pu**”.

No conforme con insultarla, el agresor la acosó sexualmente a través de la red social. Seleneitor sorprendida por esta respuesta, decidió tomar una decisión al respecto y, además de bloquearlo, lo expuso en sus historias de Instagram para que lo vean el resto de sus seguidores. La story con la conversación y el número de teléfono de la persona involucrada estuvo subida durante 5 minutos y la vieron 10 mil fanáticos.

“Gente los voy a poner en contexto al respecto de la historia que acabo de subir, que por cierto ya la borré porque no quiero meterme en problemas ni nada por el estilo. Simplemente quería darle una lección a alguien y ahora les voy a explicar bien por qué para que ustedes entiendan lo que pasó…”, explicó la joven streamer a todos los que no estaban al tanto de la situación que había ocurrido minutos antes de que ella elimine la publicación.

“Yo estaba vendiendo mi iPhone y mi moto y subí las publicaciones a Mercado Libre. Te hacen poner un número de teléfono para tener un contacto y mucha gente me escribió para decirme que se había filtrado mi número, cuando en realidad, yo usé un chip descartable. Una de las personas que me avisó de esto, me empezó a insultar porque le pregunté si realmente estaba interesado en comprarme la moto”, confesó Seleneitor, quien compartió el número en una foto.

Para cerrar el tema, se disculpó por la manera de expresarse y dijo que 5 minutos fueron suficientes para que el involucrado no use nunca más ese teléfono: “Pido disculpas porque quizás no fue una muy buena forma de actuar, pero yo no le falto el respeto nunca a nadie entonces no tengo porque estar recibiendo esos tipos de comentarios desagradables. Soy una persona, soy humana y a veces actúo como me sale”. Moraleja: “No me falten nunca más el respeto”.

