Stephanie Demner y Guido Pella planean su casamiento para después de la cuarentena

Se mudaron juntos el año pasado a un departamento de Zona Norte, y tan seguros estaba ya el uno del otro que habían anunciado casamiento para el 18 de septiembre próximo. Lo que nunca se imaginaron Guido Pella (29) y Stephanie Demner (29) es que el destino les iba a adelantar la luna de miel con un confinamiento tan extenso como inesperado. La pandemia del coronavirus los encontró a los dos juntos en Buenos Aires, ya que el tenista se había bajado del torneo de Indian Wells (luego cancelado) por una lesión en el pie. Y como su hermana, Catarina Pella (27), también estaba en la Capítal, los tres se acuartelaron en el confortable hogar de la pareja, un piso alto con “hermosa vista” al río, decorado “a todo trapo” y equipado con bicicleta, cinta, pesas, bandas elásticas y colchonetas indispensables para entrenar y tonificar sus físicos.

“Emocionalmente hay días mejores y peores, particularmente yo no la estoy sufriendo, ya que subo mucho contenido para Instagram y tengo tiempo para pensar nuevas ideas. El parate me permitió reenconrtrarme con ese lado creativo y me impulsó a hacer cosas que antes no me animaba”, le confesó la modelo a CARAS. Y se explayó sobre el particular momento que atraviesa su futuro esposo, ya que el regreso del circuito profesional es toda una incógnita: “Al principio Guido también lo disfrutó mucho, para él fueron vacaciones que no había tenido nunca en su vida, desde los siete años que juega y fue la primera vez que paró. Ahora, al ver que otros tenistas afuera empiezan a entrenarse se siente un poco en desigualdad de condiciones, y él necesita si o si volver a hacer tenis”.

Juntos desde el viernes 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria, Stephie descubrió que la vida en pareja funciona mucho mejor de lo que se imaginaba. “La vedad que nos hizo muy bien, nos dimos cuenta que nos llevamos súper. Creo que en estos dos meses nos habremos peleado una vez y por una tontería, estás cargado y cualquier cosa te puede hacer explotar. Pero la verdad que nunca habíamos estado ‘24 x 7’ juntos, la llevamos bárbaro y respetamos mucho los espacios del otro, además de tener los nuestros juntos. No hubo momentos de tensión, todo este tiempo fue un buen indicio de que la decisión de casarnos es la correcta”, argumentó la rubia. Y justamente la anunciada boda es un motivo a resolver, porque todo dependerá de si en la fecha programada se puedan realizar o no eventos sociales de magnitud. “La fecha del casamiento está en veremos. Por ahora se mantiene la original del 18 de septiembre”, aseguró.

Prod Sol Miranda