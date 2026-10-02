Una fragancia icónica: CARAS es la primera revista perfumada

La nueva edición de CARAS Moda, no solo reunió a algunas de las personalidades más destacadas de sus ámbitos, que se unieron en una noche en la que la moda, el arte, la música y la gastronomía fueron una para crear experiencias de todo tipo. Sino que también significó una nueva etapa para la revista CARAS.

Quienes tengan la edición especial, dedicada a la gala, ya se habrán dado cuenta. Desde ese mismo número, revista CARAS no solo se puede leer y tocar, sino que cuenta con su propio perfume, la fragancia Iconic. Un nombre que, además, respeta el dress code que las celebridades y diseñadores siguieron para CARAS Moda 2026.

Moria Casán en CARAS Moda.

La iniciativa busca estimular los sentidos de los lectores, evocar emociones y hacer que la experiencia de la lectura sea multisensorial. Iconic,, es de la compañía suiza Givaudan, líder mundial en la fabricación de fragancias, sabores e ingredientes cosméticos. Una empresa que ya ha sabido hacer diferentes colaboraciones con la editorial.

La palabra de Mercedes Funes, directora de CARAS

Mercedes Funes, directora de CARAS, se refirió a esta nueva iniciativa. “Una revista es un objeto que se toca, se guarda, se colecciona. Con esta edición damos un paso más: CARAS se convierte en una experiencia sensorial completa. Le agradezco a Givaudan por acompañarnos en esta idea y por crear una fragancia que tiene la identidad de la marca.", expresó.

Mercedes Funes, directora de CARAS, y Jorge Fontevecchia.

De esta manera, revista CARAS comienza una nueva etapa. Desde este número, la revista se convertirá en una experiencia sensorial completa, que buscará la inmersión de los lectores, para que puedan vivir algo completamente nuevo en cada número.