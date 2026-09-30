De Moria Casán y Gege Neumann a Mora Bianchi y Helena Otamendi: los looks icónicos de CARAS Moda 2026
La alfombra roja del evento trajo estilismos icónicos y representó decenas de maneras de ver, vivir y experimentar la moda.
Compartí esta nota
CARAS Moda 2026 celebró la moda como una experiencia colectiva, construida entre diseñadores y artistas, que aportaron lo mejor de sus propios universos. Celebridades como Moria Casán, Guillermina Valdés, Marta Fort, Juan Ingaramo, Imán Kaumann, Minerva Casero, Helena Otamendi, Bárbara Lombardo, Toti Spangenberg, Dafne Cejas y diseñadores de la talla de Fabián Zita, Javier Zaiach, Matías Carbone, Luz Ballestero, Josefina Roveta, Min Agostini, Luján Haeder, Agostina Mancini, Beto Romano, Marcelo Giacobbe y Agostina Goyhman, lucieron y aportaron looks icónicos bajo el dress code de la noche: Cocktail creativo.
Todos los looks de CARAS Moda 2026
CARAS Moda 2026 reunió a celebridades, referentes y diseñadores de todo el país, que hicieron gala de su creatividad, estilismo y talento. Por la alfombra roja desfilaron looks icónicos y mostraron decenas de formas diferentes de entender e interpretar la moda.
Producción fotos y audiovisual
@salome.areco
@dolo.jpg
@vsantim
@rociochamali