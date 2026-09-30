De Moria Casán y Gege Neumann a Mora Bianchi y Helena Otamendi: los looks icónicos de CARAS Moda 2026

CARAS Moda 2026 celebró la moda como una experiencia colectiva, construida entre diseñadores y artistas, que aportaron lo mejor de sus propios universos. Celebridades como Moria Casán, Guillermina Valdés, Marta Fort, Juan Ingaramo, Imán Kaumann, Minerva Casero, Helena Otamendi, Bárbara Lombardo, Toti Spangenberg, Dafne Cejas y diseñadores de la talla de Fabián Zita, Javier Zaiach, Matías Carbone, Luz Ballestero, Josefina Roveta, Min Agostini, Luján Haeder, Agostina Mancini, Beto Romano, Marcelo Giacobbe y Agostina Goyhman, lucieron y aportaron looks icónicos bajo el dress code de la noche: Cocktail creativo.

Todos los looks de CARAS Moda 2026

CARAS Moda 2026 reunió a celebridades, referentes y diseñadores de todo el país, que hicieron gala de su creatividad, estilismo y talento. Por la alfombra roja desfilaron looks icónicos y mostraron decenas de formas diferentes de entender e interpretar la moda.

Marta Fort (Esquina Esquina y joyas Jean-Pierre), Moria Casán y Dante Della Paolera (Javier Zaiach) y Guillermina Valdés (Fabián Zitta).

Juan Ingaramo (Carbone),Bárbara Lombardo (Min Agostini),Helena Otamendi (Evangelina Bomparola y zapatos De María) y Minerva Casero (Esteta Studio y joyas de Marisa Rogel).

India Ortega (Luz Ballestero), Melody Luz (Gorzio y zapatos Luciano Marra) y Agostina Elena (Luz Ballestero).

Mora BIanchi (Vero de la Canal), Ramiro “Toti” Spangenberg (Carbone) y Lola Abraldes (Joti Harriague).

A gustín “Rada” Aristarán (Museii), Cecilia de Bucourt (Alejandro Blanco).y Charlotte Caniggia (Esquina Esquina)

Gege Neumann (Natalia Antolín), Matías Carbone (Carbone) y Fabián Zitta (Zitta).

Gerónimo Lagos, Beto Romano, Stella Tissera y Charly Herrera (Esteta Studio), Eugenia Quiroga, Cecilia Ribeco y Lorena Banno (Natalia Antolín).

Luisina Gandola (Zara) y Paula Arata, Benito Fernández y Carmela Castro Ruiz (Benito Fernández) y Grace Goldsmith (Burberry y zapatos De María).

Pamela David (Janis), Bárbara Cabrera (Zitta) y Alejandro Trasmonte y Carolina Amoroso (Camila Romano y zapatos Claude Benard).

Lucrecia Gamundi (Seulement) y Gaby Alvarez (Armani), Fabián Medina Flores (Hermès) y Fabio Dalpra y Majo Silvestri (Zitta).

Cata Greloni y Agostina Mancini (ambas Haeder), Nat Rosenfeld (Dissh) y Vanesa Strauch (Low Low).

Romina Escobar y Pachuca (looks propios), Nacho Castañares (look propio) y Uma Bello y Sasha Chamma (ambas Zara).

Agus Agazzani (Ana Pugliesi), Julieta Kemble (Brown) y Adrián Brown, Heidy Viciedo (Rumi Benitez) y Vanina Fontanini y María Claudia Pedrayes (Saiach)

Romina Gaetani (Zitta), Tuli Acosta (Look propio), Delfina Gallo (Markova) y Lucy Mattos (Bercher) y Marilina Herrera Díaz (Rodríguez Lambrecht) y Patricio Cosentino.

Sara “Kiwi” Stewart y Lola Lanata (looks propios), Nacho García Rocha (Sich) y Mariana García Navarro (Orellana) y Cecilia García (Ana Rosatti) y Rosana Quaranta (Rafael Garófalo).

Producción fotos y audiovisual

@salome.areco

@dolo.jpg

@vsantim

@rociochamali