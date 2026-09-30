miércoles 30 de septiembre del 2026
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De Moria Casán y Gege Neumann a Mora Bianchi y Helena Otamendi: los looks icónicos de CARAS Moda 2026

La alfombra roja del evento trajo estilismos icónicos y representó decenas de maneras de ver, vivir y experimentar la moda.

Moria Casán, Gege Neumann, Mora Bianchi y Helena Otamendi en CARAS Moda
Moria Casán, Gege Neumann, Mora Bianchi y Helena Otamendi en CARAS Moda | CARAS

CARAS Moda 2026 celebró la moda como una experiencia colectiva, construida entre diseñadores y artistas, que aportaron lo mejor de sus propios universos. Celebridades como Moria CasánGuillermina Valdés, Marta Fort, Juan Ingaramo, Imán Kaumann, Minerva Casero, Helena Otamendi, Bárbara Lombardo, Toti Spangenberg, Dafne Cejas y diseñadores de la talla de Fabián Zita, Javier Zaiach, Matías Carbone, Luz Ballestero, Josefina Roveta, Min Agostini, Luján Haeder, Agostina Mancini, Beto Romano, Marcelo Giacobbe y Agostina Goyhman, lucieron y aportaron looks icónicos bajo el dress code de la noche: Cocktail creativo.

Todos los looks de CARAS Moda 2026

CARAS Moda 2026 reunió a celebridades, referentes y diseñadores de todo el país, que hicieron gala de su creatividad, estilismo y talento. Por la alfombra roja desfilaron looks icónicos y mostraron decenas de formas diferentes de entender e interpretar la moda.

Looks de CARAS Moda
  Marta Fort (Esquina Esquina y joyas Jean-Pierre), Moria Casán y  Dante Della Paolera (Javier Zaiach) y Guillermina Valdés (Fabián Zitta).
Looks de CARAS Moda
      Juan Ingaramo (Carbone),Bárbara Lombardo (Min Agostini),Helena Otamendi (Evangelina Bomparola y zapatos De María) y Minerva Casero (Esteta Studio y joyas de Marisa Rogel).
Looks de CARAS Moda
India Ortega (Luz Ballestero), Melody Luz (Gorzio y zapatos Luciano Marra) y Agostina Elena (Luz Ballestero).
Looks de CARAS Moda
Mora BIanchi (Vero de la Canal), Ramiro “Toti” Spangenberg (Carbone) y Lola Abraldes (Joti Harriague).
Looks de CARAS Moda
  A gustín “Rada” Aristarán (Museii), Cecilia de Bucourt (Alejandro Blanco).y Charlotte Caniggia (Esquina Esquina)
Looks de CARAS Moda
 Gege Neumann (Natalia Antolín), Matías Carbone (Carbone) y Fabián Zitta (Zitta).
Looks de CARAS Moda
Gerónimo Lagos, Beto Romano, Stella Tissera y Charly Herrera (Esteta Studio), Eugenia Quiroga, Cecilia Ribeco y Lorena Banno (Natalia Antolín).
Looks de CARAS Moda
Luisina Gandola (Zara) y Paula Arata, Benito Fernández y Carmela Castro Ruiz (Benito Fernández) y Grace Goldsmith (Burberry y zapatos De María).
Looks de CARAS Moda
 Pamela David (Janis),  Bárbara Cabrera (Zitta) y Alejandro Trasmonte y Carolina Amoroso (Camila Romano y zapatos Claude Benard).
Looks de CARAS Moda
Lucrecia Gamundi (Seulement) y Gaby Alvarez (Armani), Fabián Medina Flores (Hermès) y  Fabio Dalpra y Majo Silvestri (Zitta).
Looks de CARAS Moda
Cata Greloni y Agostina Mancini (ambas Haeder), Nat Rosenfeld (Dissh) y Vanesa Strauch (Low Low).
Looks de CARAS Moda
Romina Escobar y Pachuca (looks propios), Nacho Castañares (look propio) y Uma Bello y Sasha Chamma (ambas Zara).
Looks de CARAS Moda
Agus Agazzani (Ana Pugliesi), Julieta Kemble (Brown) y Adrián Brown, Heidy Viciedo (Rumi Benitez) y Vanina Fontanini y María Claudia Pedrayes (Saiach)
Looks de CARAS Moda
Romina Gaetani (Zitta), Tuli Acosta (Look propio), Delfina Gallo (Markova) y Lucy Mattos (Bercher) y Marilina Herrera Díaz (Rodríguez Lambrecht) y Patricio Cosentino.
Looks de CARAS Moda
Sara “Kiwi” Stewart y Lola Lanata (looks propios), Nacho García Rocha (Sich) y Mariana García Navarro (Orellana) y Cecilia García (Ana Rosatti) y Rosana Quaranta (Rafael Garófalo).

Producción fotos y audiovisual
@salome.areco
@dolo.jpg 
@vsantim
@rociochamali

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