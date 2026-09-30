Moria Casán en el CARAS Moda: “Más es más”

Mujer icónica. Reconocida, admirada e influyente, marcó su huella en la cultura y la moda. Con estilo propio, Moria Casán ocupa un importante lugar en el mundo fashion. “La moda es fundamental en mi vida. Es mi segunda piel. Y casi como una contradicción debuté desnuda en un escenario…”, dice. “Es parte de mi ADN. A los 15 no quise vestirme de blanco o rosa y mi tía Catalina me hizo un vestido azul y mi madre tuvo que buscar zapatos de gamuza azules para combinarlo”, agrega.

Izq,. Moria junto a su nieto Dante. Der., junto a su equipo de seguridad liderado por Federico Perroti.

Musa de diseñadores, llegó al CARAS Moda acompañada por su nieto, Dante Della Paolera (11), hijo de Sofìa Gala, y por Galo Soto. “¡Dante es un rock-star! Es desenfadado y le encanta la moda. Le fascina producirse y Javier Saiach le hizo un modelo que completó con zapatillas de Michael Kors. ¡Ya arrancó su camino como modelo!”, advierte Moria, quien lució una creación de Javier Saiach, con zapatos de Kurt Geiger y bijou Lucio Benenatti.

En el VIP que ocupó con su equipo, Moria fue sorprendida con el tema “Momentismo Absoluto”.

Moria Casán en exclusivo con CARAS: "¡No voy tras la manada!"

“Amo la moda; es parte de mi vida… Siempre voy adelantada a lo que se usa. ¡No voy tras la manada! Creo en el concepto de la moda artística que responde a mi personalidad de lujo. Todos los días me visto con algo distinto porque la moda la crea uno mismo con su imagen. Uno con personalidad impone moda”, asegura Moria, que hoy divide su vida entre la tele, el teatro, el cine y la repercusión de su serie de Netflix.

A tal punto llega su compromiso con la moda que en sus comienzos Moria seguía a Erté, un pintor, escenógrafo y modisto ruso que creó icónicas portadas para Harper’s Bazaar. “Miraba lo que él hacía y empecé a vestir mi desnudez. Y para crear me escenografío… Porque me gusta maximizarme. Para mì más es más. No puedo salir a la calle si no tengo algo distintivo. ¡Siempre me monté en un taco! Y lo hago porque conozco mi cuerpo y trabajo mi imagen”, afirma.

Mercedes Funes, Moria Casán y Agustín "Rada" Aristarán.

“Y siempre apoyé la moda argentina porque tenemos diseñadores increíbles. En los ’70, viajaba a Nueva York y compraba telas en Delancy Street y acá me hacían vestuarios los modistos del teatro como Brown, Gandini y De Alzaga. Hubo, hay y habrá diseñadores increíbles como Ferrando, Dinar, Capri, Serrano, Ibañez, Piazza y, en la actualidad, Saiach, Pucheta Paz, Esquina, Picallo y tantos otros. Por eso apuesto por la moda argentina”, relata Moria a quien le gusta vivir el presente como única verdad, porque el ayer y el mañana, no son reales.

El look de Moria Casán para la noche del CARAS Moda estuvo complementado por el make up, pelo y style de Galo Sotto Style y las joyas de Lucio Benenati. Todo el conjunto se destacó gracias a la diva que continúa demostrando ser un ícono de la cultura y la moda.