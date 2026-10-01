CARAS Moda 2026: los famosos y diseñadores que marcaron la noche

CARAS Moda 2026 reunió a figuras del espectáculo, diseñadores y artistas en Artlab, el centro cultural de Chacarita que dirige Gonzalo Solimano, para celebrar la moda como una experiencia colectiva. Con un desfile digital, shows en vivo y performances creadas especialmente para la ocasión, la noche propuso un recorrido por los vínculos entre el diseño, la música, la gastronomía y el arte.

Moria Casán, acompañada por su nieto Dante Della Paolera, Guillermina Valdés, Agustín “Rada” Aristarán, Charlotte Caniggia, Marta Fort, Juan Ingaramo, Imán Kaumann y Minerva Casero fueron algunos de los protagonistas. También participaron Bárbara Lombardo, Toti Spangenberg y Dafne Cejas, junto a referentes del diseño argentino como Javier Saiach, Fabián Zitta, Evangelina Bomparola, Matías Carbone, Josefina Roveta, Luz Ballestero, Min Agostini y Marcelo Giacobbe.

Con Kika Tarelli y Sol Albano al frente de la producción creativa, y el equipo de Artlab involucrado en cada detalle, la propuesta invitó a descubrir cómo una prenda puede formar parte de una historia, acompañar una interpretación y adquirir nuevos sentidos sobre el escenario.

CARAS Moda 2026: los invitados y una bienvenida con identidad

Desde las 18, Helena Otamendi, host digital del encuentro, recibió a los invitados con un diseño exclusivo de Evangelina Bomparola. Entre quienes se sumaron a la celebración estuvieron Pamela David, Romina Gaetani, Cecilia de Bucourt, Benito Fernández, Laurencio Adot, Sarah Stewart Brown, Lola Lanata y Orly Benzacar.

Mauro Bruera, Patricia Santa Cruz

La convocatoria estuvo a cargo de Grupo Mass y el equipo de Wally Diamante, con un código de vestimenta que invitaba a interpretar lo “icónico”. Cada elección aportó una mirada personal sobre la moda. Entre saludos, fotografías y reencuentros, Finca Forconesi acompañó la celebración con sus vinos de alta gama, que formaron parte de los brindis de la noche.

Martha Fort

Charlotte Caniggia y Marta Fort coincidieron con vestidos de Esquina Esquina, la firma de Josefina Roveta, y compartieron uno de los encuentros más fotografiados. “Es un súper look. Muy futurista y muy canchero, así que estoy contenta. Me gusta ser fashionista, me gustan las chicas que se animan a todo”, contó Charlotte a CARAS.

Vanesa Bella

Martha Fort, Cristian Forconesi, Mauricio Vittone, Charlotte Caniggia



Minerva Casero, vestida por Beto Romano, de Esteta Studio, también habló de su relación con el diseño. “Mi vínculo con la moda es muy estrecho. Me encanta la moda y siempre me gustó vestirme. Siento que es una manera más de expresar lo que uno es”, aseguró.

Toti Spangenberg, quien eligió un look de Matías Carbone, compartió la noche con sus compañeras de Margarita, Mora Bianchi y Lola Abraldes. Entre conversaciones y reencuentros, los jóvenes actores contaron cómo se animan a experimentar con su imagen y a encontrar un estilo propio.

Micaela Piana

Un desfile digital y la voz de Graciela Borges

Uno de los momentos centrales llegó con el desfile virtual proyectado en las pantallas de Artlab. Con las postales de Club Med como parte del recorrido visual, la producción reunió propuestas de Las Sureñas, Vernna, González, Carla Di Sí, Jessica Kessel, Natalia Antolín, Vevú y Verónica Laudi, presentadas por modelos de LO Management.

Susana Canepa

CASIO también se integró a la experiencia con sus relojes, en una puesta que vinculó tecnología, diseño y tendencias.

La ambientación extendió esa búsqueda visual a distintos espacios del lugar. Renová, con su lema “the sexiest paper on earth”, intervino los baños con diferentes instalaciones, incorporando sus productos a una propuesta que invitaba a descubrir el diseño incluso fuera de la sala principal.

Romina Galanti, Luisina Gandola, Luis Barraza, Micaela Pijuan

Fabio Ostroviecki, Mercedes Ponte, Leonardo Alcaraz



La voz de Graciela Borges aportó otro de los momentos emotivos. Desde el off, la actriz invitó a cerrar los ojos y pensar en la ropa que acompaña los recuerdos: la infancia, un gran amor o una época especial.

“Porque la ropa es una segunda piel cargada de deseo, tiempo y emoción. Una prenda nunca está sola: cobra sentido en el cruce con la música, el teatro, el ritmo y la mirada del otro”, expresó en el relato que dio la bienvenida a esta edición.

Romina Gaetani

La tradicional foto de tapa también tuvo una dinámica especial. Mientras el fotógrafo y editor jefe de CARAS, Federico de Bártolo, realizaba las tomas, los invitados podían seguir el detrás de escena en vivo desde las pantallas de la sala principal. La complicidad de Moria con Dante y los intercambios entre los protagonistas quedaron a la vista de todos.

Graciela Fonseca, Yanina Taboada. Belen Orchuela

Rada, Guillermina Valdés y los cruces entre moda y arte

Vestido por Agustina Goyhman, creadora de Museii, Rada abrió el segmento de performances, en el que cada colaboración propuso una manera diferente de pensar el vínculo entre el cuerpo y la indumentaria.

Grace Gold

Cecilia Garcia, Rosana Quaranta



El artista visual Charly Herrera, el diseñador Beto Romano y el realizador audiovisual Gerónimo Lagos presentaron “El pan de cada día”. Con la colaboración de Ruth Benzacar Galería de Arte, la videoinstalación y video performance partió de una pieza dividida en siete escenas que exploraban la sensibilidad, la vulnerabilidad y los cuerpos en tensión.

Pamela David

Por su parte, Guillermina Valdés interpretó un fragmento de “Oda a las cosas de las chicas”, de Sharon Olds. Su voz condujo un recorrido por la memoria, la infancia y los mandatos que atraviesan al cuerpo femenino. Para acompañarla, Fabián Zitta creó una prenda de alta costura que trasladó su mirada arquitectónica al relato escénico.

Milagros Adobatto

Marilina Herrera Diaz, Patricio Cosentini



La música tuvo uno de sus momentos destacados con Juan Ingaramo, quien se presentó con una creación de Matías Carbone. El diseñador trabajó una relectura contemporánea de la sastrería, con texturas y movimiento pensados para la presencia del cantante sobre el escenario.

“Es un honor formar parte de este evento porque disfruto mucho de la moda. Y en este caso doble orgullo porque vengo a acompañar a Matías Carbone que es mi diseñador favorito y su ropa me hace sentir muy bien”, expresó Ingaramo.

Luisina Gandola, Paula Arata

Entre las presentaciones, el encuentro continuó alrededor de los sabores. Mar de Jade fue el proveedor de las ostras y las empanadas de centolla que disfrutaron las celebridades y los demás invitados, sumando una propuesta de mar al recorrido gastronómico de la fiesta.

Diseño en vivo y prendas que se transforman

Con la dirección escénica de Andrea Servera, el encuentro entre Imán Kaumann, Luján Haeder y Agostina Mancini llevó a escena una propuesta centrada en una mujer que toma el control de su imagen.

El vestuario partió de un traje masculino de lana del archivo de Mancini. Sobre esa pieza, HÆDER aplicó una intervención artesanal reversible que convirtió el pantalón en una falda lápiz y utilizó el blazer como cola, conservando la prenda original. Un top de macramé negro tejido a mano completó el conjunto, con pelo y maquillaje de Jazmín Calcarami.

Eugenia Quiroga, Cecilia Ribeco, Lorena Banno

El trabajo artesanal también se hizo visible en la estación de Jerónimo Coll y Esquina Esquina. El maestro soguero manipuló cueros y tientos ante los invitados, mientras sus manos se filmaban en primer plano y se proyectaban en las pantallas. A su alrededor, los maniquíes exhibían las prendas desarrolladas en conjunto.

La obra de Samanta Abugauch y la alta costura de Marcelo Giacobbe se encontraron en una puesta coreográfica inspirada en el cisne. La pintura, el diseño y el movimiento construyeron una interpretación escénica del universo de la artista.

Otra de las intervenciones estuvo protagonizada por Min Agostini y la artista y joyera Lina Cameli. La diseñadora trabajó un vestido en vivo sobre el cuerpo de Cameli y, mediante la incorporación y el modelado de una sobrefalda, transformó la tela en una estructura con nuevos volúmenes. El público pudo observar cómo se construía la prenda en tiempo real.

Delfina Gallo, Lucy Mattos

Gastronomía, vinos de autor y un cierre con Moria Casán

La experiencia comenzó incluso antes de las performances. En la entrada, Mala Ludwig, vestida por JT, realizó un showcooking de tapas y convirtió la preparación gastronómica en parte del recorrido.

La bartender Agostina Elena, con un diseño de Luz Ballestero, sumó una propuesta en la que cada cóctel se elaboraba como una pequeña acción escénica. Fabric Sushi acompañó con una selección de piezas de autor especialmente pensadas para la ocasión.

Heidy Viciedo, Vanina Fontanini

Esa búsqueda de identidad también estuvo presente en las copas. The Rock Wines, una bodega digital que reúne etiquetas de vinos de autor de distintos puntos del país, acercó una selección de Simio Wines para acompañar la gastronomía y los brindis de los invitados.

También vestida por Luz Ballestero, la DJ Maca Viva presentó una selección musical inspirada en los viajes por las rutas argentinas y en el último desfile de la diseñadora.

Diego Figueroa, Uma Bello, Sasha Chamma, Romina Carzoglio

El cierre de las performances quedó en manos de Moria Casán, quien bailó al ritmo de “Momentismo Absoluto” con una creación de alta costura de Javier Saiach. Bajo una luz cenital, acompañada por Dante, Galo Sotto y los invitados, la diva convirtió su aparición en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Alejandra Villaroel, Paula Maidana, Camila Seara

“Esto es moda, es vanguardia y es futuro”, expresó antes de dar paso a la fiesta con Maca Viva. Una despedida que condensó el espíritu de CARAS Moda 2026: reunir a quienes crean, interpretan y viven el diseño en una misma escena.