Así fue el desfile digital de CARAS Moda 2026: diseño, arte y la moda a través de diferentes miradas

La nueva edición de CARAS Moda celebró el talento y la creatividad de la Argentina, con una noche en la que el arte, la música y el diseño se dieron la mano. Desde ArtLab, la gala reunió a algunos de los nombres más reconocidos de la cultura y la moda del país, que aportaron su visión y su propio lenguaje para crear una experiencia única.
Así fue el desfile digital de CARAS Moda en ArtLab
Uno de los encuentros que mejor definió la esencia de la gala de CARAS Moda en ArtLab, fue el desfile digital que se pudo ver en las pantallas del evento. Una producción que mostró diferentes formas de interpretar el diseño y el arte, de la mano de Las sureñas, Vernna, González, Carla di sí, Jessica Kessel, Natalia Antolín, Vevú y Verónica Louwi
La locación en la que se realizó la producción fue Estudio Polar y tuvo como modelos a Violeta Asensio, Valen Albizu, Sofía Zonis, Abril Ali y Cata Lo Cane, de la agencia LO Management. La producción general estuvo a cargo de Kika Tarelli y Sol Albano, bajo la dirección general de Mercedes Funes, el Stilying fue de Salomé Areco y el pelo y el maquillaje fueron de WeSay Peluquería y Celeste González MUD, respectivamente.
El desfile digital de CARAS Moda fue solo una de las experiencias que se pudieron disfrutar en ArtLab. Con la producción de Mercedes Funes, el evento celebró la creatividad, el arte y el diseño, en una noche única.
Dirección general
Mercedes Funes
Producción creativa
Kika Tarelli
Sol Albano
Producción general
Natalie Dzigciot
Federico Velenski
Editor Jefe
Federico de Bártolo
Filmmaker
Guillermo Castro
Estilismo
Salomé Areco @salome.areco
Pelo
Nicolás Zamaro
Claudia Cáceres @wesaypeluqueria
Make-up
Celeste Mud @mudmakeupdesign
Micaela Jorge
Modelos
ABRIL DAIANA CARDOZO
VIOLETA ASENSIO
SOFIA ZONIS SEGOVIA
VALENTINA DE LOS ANGELES ALBIZÚ
CATALINA LO CANE
JULIA LANNUTTI
Agencia Modelos
Lo Management
@lomanagement
Diseño sonoro
Maca Viva @maca.viva
Catering
La Cabrera @lacabrera_bsas