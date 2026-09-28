Así fue el desfile digital de CARAS Moda 2026: diseño, arte y la moda a través de diferentes miradas

La nueva edición de CARAS Moda celebró el talento y la creatividad de la Argentina, con una noche en la que el arte, la música y el diseño se dieron la mano. Desde ArtLab, la gala reunió a algunos de los nombres más reconocidos de la cultura y la moda del país, que aportaron su visión y su propio lenguaje para crear una experiencia única.

Así fue el desfile digital de CARAS Moda en ArtLab

Uno de los encuentros que mejor definió la esencia de la gala de CARAS Moda en ArtLab, fue el desfile digital que se pudo ver en las pantallas del evento. Una producción que mostró diferentes formas de interpretar el diseño y el arte, de la mano de Las sureñas, Vernna, González, Carla di sí, Jessica Kessel, Natalia Antolín, Vevú y Verónica Louwi

La locación en la que se realizó la producción fue Estudio Polar y tuvo como modelos a Violeta Asensio, Valen Albizu, Sofía Zonis, Abril Ali y Cata Lo Cane, de la agencia LO Management. La producción general estuvo a cargo de Kika Tarelli y Sol Albano, bajo la dirección general de Mercedes Funes, el Stilying fue de Salomé Areco y el pelo y el maquillaje fueron de WeSay Peluquería y Celeste González MUD, respectivamente.

Parte del backstage del desfile digital de CARAS Moda.

El desfile digital de CARAS Moda fue solo una de las experiencias que se pudieron disfrutar en ArtLab. Con la producción de Mercedes Funes, el evento celebró la creatividad, el arte y el diseño, en una noche única.

Dirección general

Mercedes Funes

Producción creativa

Kika Tarelli

Sol Albano

Producción general

Natalie Dzigciot

Federico Velenski

Editor Jefe

Federico de Bártolo

Filmmaker

Guillermo Castro

Estilismo

Salomé Areco @salome.areco

Pelo

Nicolás Zamaro

Claudia Cáceres @wesaypeluqueria

Make-up

Celeste Mud @mudmakeupdesign

Micaela Jorge

Modelos

ABRIL DAIANA CARDOZO

VIOLETA ASENSIO

SOFIA ZONIS SEGOVIA

VALENTINA DE LOS ANGELES ALBIZÚ

CATALINA LO CANE

JULIA LANNUTTI

Agencia Modelos

Lo Management

@lomanagement

Diseño sonoro

Maca Viva @maca.viva

Catering

La Cabrera @lacabrera_bsas