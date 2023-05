Así será el clima astrológico para este 09 de mayo del 2023

Sol, Mercurio y Urano en Tauro. ¿Cuál es el potencial que tiene cada signo para desarrollar? Ya seas de Aries, de Géminis, Virgo, Sagitario, o cualquiera de los doce signos, cada uno encarno en esta vida con un talento para potenciar. Ahí está la clave del éxito. Estos planetas en Tauro te invitan a profundizar en esos conceptos. Haz una lista con todos los dones en los que te reconoces ¿para qué sirves? ¿Qué tienes para ofrecerle al mundo, a tu comunidad? Es un tiempo muy valioso para descubrir cada una de nuestras capacidades.

HOY es Guerrero Entonado Amarillo en el Sincronario Maya

Creamos porque necesitamos crear como respirar. Necesito crear como el oxígeno que respiro, a cada instante, ahora, ahora, y ahora… No me imagino mi vida sin creatividad. La creación es mi alimento vital. Siempre me estoy inventando y reinventándome a mi mismo. La creación se ha transformado en un estilo de vida para mi. Haz que tu vida sea tu mayor obra de arte, eres el artesano de tus palabras, de tus relaciones, como un escultor que va tallando a cincel la piedra en bruto.

AFIRMACION DEL DIA

Hago de cada momento de mi vida un acto de creatividad.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

