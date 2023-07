Así será el clima astrológico para este 14 de julio del 2023

Urano, actualmente en Tauro, es el planeta de las potencialidades. No muestra todo lo que es posible y no estamos viendo. Por momentos puede resultar incómodo, porque siempre nos pone en un lugar que no estamos, corriendo la línea del horizonte más allá, postergando la meta de llegada. Eso es Urano, lo que no existe, lo que no está inventado, lo que es vanguardia. Tauro tiene que ver con nuestra capacidad de trabajo y materializar esos objetivos. Nadie dice que sea fácil, pero está en la quintaesencia de Urano internarlo y en Tauro la capacidad de hacerlo realidad.

Hoy es Viento Rítmico Blanco en el Sincronario Maya

Algunos ven el vaso medio lleno, otro medio vacío, otros juran no tener vaso. ¿Conoces esta frase no? Todos la conocemos, es tan simple y a su vez tan profunda. Sin embargo a la hora de ponerla en práctica nos enfrentamos con el enorme desafío de sentirnos completos y enteros con lo que el Universo trae a nuestra vida, o caer en la queja porque la realidad no siempre responde a nuestras expectativas. No significa conformarnos con lo poco, si no más bien valorar lo que tenemos e ir por más. El movimiento natural de la vida es el crecimiento y la multiplicación, aún cuando no hagas nada la vida te dará más. Pero si no sabes disfrutar de lo que tienes, podrás vivir en un palacio y sentirás que no es suficiente para ti.

AFIRMACION DEL DIA

La copa de la abundancia en mi vida está llena hasta desbordar.