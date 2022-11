Así será el clima astrológico para este 15 de noviembre del 2022

Escorpio: florecimiento. Conquistas. Pasiones. En plena expansión emocional y humana. Piscis: evita suposiciones, chismes, comentarios sobre terceros. No tomes las cosas como algo personal. Deja que pasen de largo las situaciones tirantes, no vayas al choque. La vas a pasar mejor si no te haces cargo de situaciones que no te corresponden. Géminis: optas por una actitud mediadora y eso es lo mejor para todos.

Hoy es DRAGON CRISTAL ROJO en el Calendario Maya

Cuando tengo un día complicado, pido a los ángeles que me organicen la agenda, y todo resulta más sencillo. Les puedo asegurar que es verdad. Puede resultar extraño pero siempre les pido a mis ángeles que me organicen la agenda, especialmente los días complicados, ellos son mis mejores secretarios. Me aburre hacer colas en los bancos ¿a quién le gusta hacerlas? Entonces les pido a mis ángeles que por favor me ayuden a encontrar una fila rápida ¡y siempre sucede así! El milagro de los ángeles. Hay amigos que siguiendo mi recomendación, le piden a sus ángeles que le ayuden a encontrar un lugar donde estacionar el auto, y sorprendentemente siempre hay un lugar esperándolos para estacionar cuando llegan a su destino.

AFIRMACION DEL DIA

Los ángeles son mis socios a lo largo de todo el día, ayudándome en cada una de las tareas que realizo.