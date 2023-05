Así será el clima astrológico para este 22 de mayo del 2023

Marte ingresa en el signo de Leo. Marte de los caprichos. No se lo que quiero pero lo quiero ya. Quiero una cosa y al momento quiero otra. No hay un propósito claro, me manejo por impulsos. Este Marte en Leo nos pone impacientes. Al no conseguir lo que queremos de manera inmediata, perdemos el interes, se nos va el entusiasmo. Como podemos potenciar este Marte a nuestro favor? Proponiéndonos metas y sostenerlas a largo plazo. Ver mas allá de li inmediato. Diferenciar de un capricho y un objetivo real. Tomar el impulso y energía de Marte para entrar en acción y concretar nuestros planes.

Hoy es Luna Entonada Roja en el Sincronario Maya

La creatividad consiste en dejar que el Universo ejecute una sinfonía a través tuyo.

Somos instrumentos de Dios, como una flauta que emite una dulce melodía cuando el viento pasa a través de ella. Cuanto más afinado tengas tu instrumento, notas más bellas podrá ejecutar el Universo a través de ti. Abre tu corazón, tu espíritu, a sentir esa poderosa energía siendo en tu interior. Se protagonista y testigo. Y convertirás tu vida en algo verdaderamente bello.

AFIRMACION DEL DIA

Permito que la música de mi Ser fluya a través de mi.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero