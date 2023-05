Así será el clima astrológico para este 23 de mayo del 2023

Ayer les contaba sobre el ingreso de Marte en Leo y como afecta en cada uno de nosotros. Hoy traigo el aspecto de cuadratura con Mercurio en Tauro y Marte en Leo. Las cuadraturas (aspectos de 90 grados) son posiciones hostiles, incomodas, que generalmente ponen de manifiesto algo que no queremos ver, un aspecto nuestro que negamos. Y que hay que ver con esta cuadratura Mercurio- Marte. En principio tomo la fabula de la tortuga y la liebre. No gana el mas rápido (Mercurio) si no el mas perseverante (una de las cualidades de Tauro). Esta es una de sus grandes enseñanzas.

Hoy es Perro Rítmico Blanco en el Sincronario Maya

Una vez le pregunte a un maestro de arte sobre la creatividad y me contestó: “¿Creatividad, qué es eso? Solo tomo los pinceles y pinto como cuando era un niño”.

Esta es la definición más hermosa que encontré del arte: “pintar con la inocencia y pureza con la que colorea un dibujo, un niño”. Cuando eramos pequeños no pensábamos tanto, dejábamos que nuestro Ser Interior aflore y pintábamos, jugábamos, cantábamos… no existía el tiempo, horas parecían segundos, estábamos tan llenos del momento presente que nos olvidábamos del resto del mundo. Encuentra en tu vida espacios dónde puedas recuperar esa magia como cuando eras una niña. Donde la creatividad este llena de Luz.

AFIRMACION DEL DIA

La inocencia es la clave de mi creatividad.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero