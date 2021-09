Así será el clima astrológico para este 25 de Septiembre del 2021

Géminis: aparecen varias situaciones y no te terminas de definir. A veces tener muchas opciones complica las cosas y no ayuda a decidirse. El tiempo te apura y te pide definiciones y no estás preparado. Date tiempo. Libra: con Mercurio y las ganas de hablar, de sacarlo todo afuera, de expresarte, incluso de gritar. Catarsis total. Acuario: algunas molestias de salud, la espalda, la estructura, dolores musculares. Revisa el cuerpo.

Hoy es Serpiente Cristal Roja en el Calendario Maya

¿Quieres encontrar una pareja? Ama, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando amas empiezas a mover los engranajes de Gran Maquinaria Divina. El Amor es el motor. Cuando amas se activan mecanismos invisibles, más allá de tu comprensión, y todo comienza a suceder... Todos merecemos amor, el Universo quiere que seamos felices. Todos merecemos compartir la vida con un compañero y vivir en amor. Llama con el pensamiento y con el corazón a un alma afín. Eleva tu vibración para atraer un alma elevada para compartir tu vida, y luego confía. La Gran Computadora Universal procesará los datos y elegirá el alma más indicada para ti, para aprender juntos.

AFIRMACION DEL DIA

Atraigo a un alma elevada para compartir mi vida y amarnos.

www.brujitomaya.com