Así será el clima astrológico para este 5 de Julio del 2022

Leo: hay cierto acelere interno, de que las cosas sucedan más rápido de lo que en realidad pasan. Los tiempos de uno no siempre son los del Universo. Saber percibir el momento justo de actuar. Sagitario: vences todos los obstáculos y terminas consiguiendo lo que querés. Cuando un sagitariano se propone algo no hay manera de detenerlo. La claridad en la meta te acerca al objetivo. Éxito. Aries: haces miles de cosas a la vez, es un tiempo para hacer, luego aparecerán los resultados de tanto trabajo.

Hoy es Estrella Solar Amarilla en el Calendario Maya

El Universo es ilimitado. Los límites están en nuestra conciencia. Se desconoce hasta donde llega el Universo, los científicos intentan esbozar teorías sobre el fin del Universo, pero aún no han podido probar donde se termina. Y la razón es porque el Universo no tiene límites. Como estamos acostumbrados a pensarnos en un mundo material en 3D (alto, ancho, largo), de la misma manera concebimos un Universo que tiene un fin en alguna parte. Pero si la tercera dimensión es solo una parte de algo mucho más grande y complejo, que no somos capaces de comprender. Entonces los límites están en tu conciencia, eres lo que crees.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Soy un ser expansivo e ilimitado. Cada día supero mis propios límites.

