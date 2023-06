Así será el clima astrológico para este lunes 26 de junio

Hoy Luna en Libra. Luna del equilibrio. Comienza la semana y tratamos de armonizar las energías. Frente a todo lo que tenemos por delante para hacer, respirar profundo y actuar desde nuestro eje, desde nuestro centro de poder. Esta Luna tiene otro aspecto muy interesante, es la Luna de la mediación. Mediar entre las personas, reconciliar posturas, generar acuerdos. Esto es muy bueno tanto en el plano laboral como para generar consenso, como a nivel afectivo para hacer que todos se sientan escuchados, integrados, participes. Buena manera de empezar el día.

Hoy es Semilla Magnética Amarilla en el Sincronario Maya

A veces es necesario hacer una pausa para continuar. Y hacer una pausa: es hacer.

Hay un momento de nuestras vidas que comenzamos a dar manotazos de ahogados. No sabemos que hacer. Sentimos que giramos en círculos. Estamos confundidos. Entonces es tiempo de parar, no hacer nada, meditar. Aunque no lo creas no hacer nada es hacer algo. Porque no es quedarte quieto sin sentido. Es parar para dejar que se despeje el camino, aclarar las ideas, dejar que el Universo te de alguna señal. Es una espera activa, llena de fuerza. Por eso, si no sabes que hacer, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada.

AFIRMACION DEL DIA

Pulso mi tiempo interior y sé cuando moverme y cuando esperar el momento oportuno de actuar.

www.brujitomaya.com.ar