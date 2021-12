Clima astrológico para el 6 de diciembre de 2021

Arrancamos con una Luna en Capricornio, ideal para organizar la semana y planificar de acá a fin de año. Es bueno fijarnos plazos, cierres, para concluir el año con objetivos realizados. Urano en Tauro nos sigue pidiendo ¿qué modificaciones queres plasmar el próximo año en nuestra vida? Dos años de quietud fue demasiado. Es necesario activar y transformar. Virgo, con la Luna en buen aspecto con tu sol natal, una jornada de armonía donde todo se desenvuelve de manera integrada y sencilla.



Hoy es Tierra Rítmica Roja en el Calendario Maya



A veces Dios juega a las escondidas. No podemos encontrarlo, dudamos de Él. ¿Verdaderamente existe o es un cuento que nos contamos para sentirnos seguros? Dios es real o un efecto placebo, algo con qué conformarnos cuando no podemos explicar todas las cosas que pasan en el mundo. Más allá de todo esto, creas o no creas en Él, Dios existe y te está esperando. Siempre estuvo aquí, dentro tuyo. Encontrarlo es despertar esa conciencia divina en nosotros. Es como estar ciegos y de pronto poder ver. Poder verlo. Deja que Dios te abrace, deja que Dios se revele ante ti… y ya nada volverá a ser lo mismo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Despierto a la conciencia de Dios. Dios es en mí. Dios está aquí.

