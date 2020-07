Clima astrológico para el lunes 13 de julio

Arrancamos la semana con Luna en Aries en conjunción con Marte. Intensidad. Extrovertidos. Comunicativos. Sagitario potencia su capacidad de persuasión y esto se ve reflejado en los negocios. Convence hasta las piedras y te vende lo que sea. Leo busca lo fácil, no quiere complicaciones y apuesta a lo seguro en materia comercial. Por la noche la Luna en Tauro despieta los sentimientos de las Virginianas, Capricornianas y Taurinas.

HOY ES ENLAZADOR de MUNDOS LUNAR BLANCO en el Calendario Maya

No cuentes tus miserias. Cuenta tus ganancias. Una de las tendencias de la mente es pensar en nuestras carencias, siempre poniendo el acento en lo que nos falta. Pero debes recordar como funciona la Ley de Atracción, atraes lo que piensas, cuando estas todo el tiempo enfocado en tus carencias, produces exactamente eso: carencia. La trampa del pensamiento de carencia es que nunca te sentirás satisfecho, aún cuando consigas algo, siempre desearás más, te faltará otra cosa. Porque la riqueza y la abundancia no pasa por cuanto se tiene, si no por cuanto valoras lo que posees. En cambio, cuando te sientes, piensas y crees abundante, la abundancia crece sin límites en tu vida. Mira a tu alrededor cuanto tienes, si lo piensas, realmente eres rico.

AFIRMACION DEL DIA

El dinero crece y se multiplica naturalmente en mi vida. Tengo todo lo que necesito y mucho más.

