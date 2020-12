Clima astrológico para el Lunes 21 de Diciembre del 2020

Arrancamos una semana cortita, previa a las fiestas. Hay que hacer en tres días todo lo que hacemos en una semana, incluyendo los saludos y reuniones de fin de año.

Leo con una agenda llena de contactos y promesas de vernos que nunca se cumplirán. Sagitario hagan una lista con todos los pendientes para poder cumplir con responsabilidades y obligaciones.

Aries se toma todo con calma y no piensa hacerse mala sangre por nada, tantos años de terapia dieron resultado.

HOY ES MANO RESONANTE AZUL en el Calendario Maya

El perdón nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Tenemos una visión equivocada del perdón, Pensamos en el perdón como algo que se da a la persona que nos infringió un daño.

Pero el perdón no es para el otro, es para vos, para liberarte de las cadenas del pasado. Perona y se libre. Deja atrás lo que paso, no lleves más mochilas. Nace de nuevo. No hay perdón sin olvido.

Olvida lo que paso, déjalo en el pasado, ya es historia. Y nace de nuevo. Perdonar no significa volver a permitir que nos hagan daño ¡Jamás!.

Es aprender de la experiencia y a partir de ahora elegir para nosotros solo personas que nos traten con amor. Mereces que te amen y te traten con amor, sin hacerte daño. Grábalo en tu mente.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Perdono todo lo pasado y soy libre de empezar mi nueva vida.

www.brujitomaya.com