Clima astrológico para el martes 14 de abril

El Sol transita en el tercer decanato de Aries, con Mercurio en el mismo signo. Este tránsito favorece en lo económico a los Leoninos, Sagitarianos y Arianos. Hay flujo de dinero y actividad comercial. Generen contactos. Hagan movimientos. Urano en Tauro,

siguen haciendo cambios. Lo que pensabas ayer hoy puede ser diferente. Nada es estático y todo se esta revaluando. En el amor nada es definitivo. No tomes decisiones, mañana podrás ver todo con mayor claridad.

HOY ES GUERRERO ELECTRICO AMARILLO en el Calendario Maya Todas las respuestas están en mi. En el fondo conocemos todas las respuestas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Usamos la confusión como una excusa para no avanzar.

Decimos que estamos bloqueados para no hacer. Tenemos miedo de crecer. Tememos a lo desconocido. Entonces no queremos escuchar las respuestas, giramos en círculos y nos quedamos en nuestra zona de comodidad. Pero no puedes estar ahí por la eternidad, es preferible dialogar con tus temores y conquistarlos. Tomar el timón de tu vida y cruzar a la otra orilla. Puedes hacerlo.

AFIRMACION DEL DIA

Escucha las respuestas