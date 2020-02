Clima astrológico para el martes 25 de febrero

Venus en Aries: vivir y dejar vivir, este parece ser el lema de la semana. La verdad es que vos no te metes con nadie y no queres que nadie venga a traerte problemas que no son tuyos. Leo y sagitario: Aprendiendo a poner distancia y alejarte de las personas conflictivas. Acuario: la constancia y estrategia trazada dan su fruto a mediano o largo plazo. Virgo: imprimile tu toque personal a los negocios y tendrás el éxito asegurado.

HOY ES ESTRELLA RESONANTE AMARILLO en el Calendario Maya

Ser feliz es más divertido (y sano) que ser infeliz.

Te he dado muchas razones por qué ser feliz, pero te voy a dar una más: ¡porque sí!

Si yo fuera tu médico te recetaría felicidad. La felicidad te levanta las defensas, genera anticuerpos positivos, te vacuna contra la baja vibración. Ser feliz vale más la pena que estar triste. La alegría es un buen negocio, siempre da ganancias.

AFIRMACION DEL DIA

Abro mi corazón a la felicidad y acepto con amor cada uno de los regalos que me da la vida.