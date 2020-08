Clima astrológico para el sábado 1 de Agosto del 2020

Luna en Capricornio trayendo Luz, mostrando zonas oscuras, revelando secretos. Lo que antes estaba en sombras ahora se despeja ante nuestros ojos para que lo podamos ver. Por ejemplo si algo no funcionaba en los negocios, logramos ver la falla y solucionarlo. Virgo con una incómoda cuadratura con Venus y cortocircuitos en las relaciones, una semana de discusiones, idas y vueltas. Mi sugerencia es no tomarlo personal, dejarlo ir, estar donde te sientas a gusto y evitar las zonas de conflicto. Tauro supera sus propios miedos e inseguridades.

HOY ES SERPIENTE GALÁCTICA ROJA en el Calendario Maya

Si te das cuenta que tu has creado la enfermedad, podrás crear también la forma de sanar. Cuando llega la enfermedad, a veces nos toma por sorpresa, a veces no. Muchas veces cuando la enfermedad golpea la puerta una parte de nosotros la estábamos esperando, porque muy en el fondo, en nuestro interior, sentíamos que las cosas no andaban del todo bien. Pero en otras ocasiones la enfermedad nos agarra desprevenidos y pone nuestra vida en jaque. Si comprendemos que nosotros mismos hemos creado la enfermedad para aprender de ella, podremos también crear la cura, modificando aquellos hábitos o circunstancias que la generaron.

AFIRMACION DEL DIA

Encuentro en mi todas las herramientas para la autosanación.

