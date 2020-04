Clima astrológico para el sábado 11 de Abril

Libra: una invitación romántica que te alegra el fin de semana. Se genera expectativas y posibilidades de una nueva relación. Géminis: no descartes posibilidades. Date la oportunidad para conocer a la persona, no te niegues ni te cierres de entrada. Acuario con Mercurio en su segunda casa natural: acuerdos de negocios. Realizas alianzas, conformas equipos de trabajo, potenciando los resultados. Cáncer: con paz interior.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO COSMICO ROJO en el Calendario Maya

Me permito SER, sin necesidad de hacer. Vivimos en una cultura que premia el HACER. "voy a aprovechar mi día libre para hacer...." y empieza una larga lista de cosas pendientes. Dejamos poco espacio para el NO HACER. De hecho sentimos culpa si directamente no hacemos nada. Por eso sabiendo esto Dios inventó el sueño y nos desconectó 8 horas al día (algunos ni siquiera pueden y duermen solo 5 o 6 hs), de lo contrario viviríamos las 24 hs del día enchufados. Disfruta de NO HACER NADA, regálate ese descanso nutritivo, regenerativo y reparador. Acepta ese silencio interior, esa pausa de la compulsión por hacer, y encuéntrate simplemente disfrutando de lo que sea.

AFIRMACION DEL DIA

Mi Ser se expresa entre el espacio de una cosa y otra