Clima astrológico para el sábado 14 de Marzo

Cáncer con Marte en oposición: superan las diferencias aunque no siempre logran ponerse de acuerdo con sus afectos. Dejen de intentar cambiar al otro o forzar

respuestas que no conseguirán. Aries: hay una realidad: nunca el otro responde al cien por ciento con nuestras expectativas. Suelten.

Acuario con el tránsito de Mercurio se prepara para una buena semana en lo laboral, Plantean nuevas estrategias laborales. Libra: aprovechan el tiempo libre para disfrutar y dejar de pensar en obligaciones y responsabilidades. Desenchufense.

Leo: bajen la ingesta de carbohidratos y azúcares.

HOY ES SERPIENTE ESPECTRAL ROJA en el Calendario Maya

Haz una lista de afirmaciones que refuercen tus pensamientos positivos.

Este es el ABC del pensamiento positivo. Cuando la gente me dice que le va mal yo le pregunto ¿haces afirmaciones positivas? La respuesta generalmente es: no. La única receta que puedo ofrecerte para que empieces a crear una realidad maravillosa en tu vida es realizar diariamente afirmaciones positivas y visualizaciones creativas. Pero si no tomas el medicamento (si no pones en práctica las herramientas que están al alcance de tu mano) ¿cómo piensas sanar? En lo personal yo uso cartulinas de colores, y escribo mis afirmaciones positivas en ellas (los colores me llenan de energía y refuerzan mis creencias positivas). En ellas afirmo que tengo un excelente trabajo, muy bien remunerado, donde la gente ama y valora lo que hago. Afirmo que mis relaciones afectivas son sanas, amorosas, y llenas de armonía. Haz tu propia lista de afirmaciones y comienza a repetirlas todas las mañanas desde hoy mismo.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy comprometido con el cambio positivo de mi vida.