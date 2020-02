Clima astrólogico para el viernes 21 de febrero

La Luna transita en Acuario, actividad social, reuniones, salidas con amigos. Géminis con pocas ganas de compromisos y ataduras, prefiriendo las relaciones ligth y sin complicaciones. Libra cuidando la silueta, prestándole atención al cuerpo y la belleza.

¡Atención Leo con esta Luna en oposición! Eviten discusiones innecesarias y la tendencia a querer tener siempre la razón. Por ganar una discusión pueden perder una buena relación.

HOY ES SEMILLA ELECTRICA AMARILLA en el Calendario Maya

Mereces ser feliz, que nadie te convenza de lo contrario.

Vos, yo, todos, merecemos ser felices. Eres un ser de Luz, eres una chispa divina encarnada en un cuerpo. Eres amor, eres bendiciones. Puedes haberlo olvidado y por momentos alejado de tu esencia divina, pero lo que eres no se puede modificar. Esa chispita de Dios en ti te hace especial. Por más que los otros no lo reconozcan, o que tu mismo no puedas verlo, mereces ser feliz, porque la felicidad es tu herencia, la felicidad es tu derecho.

AFIRMACION DEL DIA

La felicidad es mi derecho y herencia divina. Me apropio de mi felicidad y acepto vivir como quiero vivir y ser feliz.