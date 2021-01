Clima astrológico para el viernes 8 de enero

Luna en Escorpio, luna de las intenciones. Todo lo que visualicen se materializará. Hagan llamadas telefónicas, muevan sus contactos, programen entrevistas. Un día de éxito. Cáncer, sentirás la presencia de tu ángel de la guarda, lo que tal vez en otra oportunidad no te llamaría la atención, hoy lo tomas como una señal angelada: una pluma que encontrás en tu camino, un perfume a jazmines que llega de la nada… es tu ángel queriéndote dar un mensaje. Neptuno en Piscis en trígono con la Luna afina su intuición. Seguí tu olfato, no te equivocarás.

HOY ES SERPIENTE CRISTAL ROJA en el Calendario Maya

Cierra los ojos, sueña… ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Puedes hacer esa vida realidad si confías en vos mismo y la empiezas a crear. Todos los años escribo al principio de mi nueva agenda, mis “propósitos” para ese nuevo año que comienza. Hago una experiencia de ensueño muy similar a esta. Cierro los ojos y dejo que las imágenes vengan a mi, trato de no controlar los pensamientos, si no que afloren los deseos espontáneamente. Al final del año compruebo cuántos de esos puntos se hicieron realidad. Muchas de las cosas que fui soñando en mi vida se fueron materializando. Me imaginaba dando clases de Yoga y lo hice. Me imaginaba dando charlas de crecimiento personal, compartiendo mi aprendizaje espiritual frente a un auditorio lleno y receptivo, y eso es hoy parte de mi presente. Algunas cosas aún me quedan por realizar. Me imagino viviendo un tiempo en Europa, por ejemplo, eso aún no se concretó, pero se que algún día se hará realidad. Mientras tanto materializo otros sueños. ¿Y vos? ¿Imagina cómo sería tu vida ideal? Escríbela en un papel y luego ve de qué manera podrías acercarte más a tus sueños.

AFIRMACION DEL DIA

Creo la vida que deseo vivir. La imagino y luego se hace realidad.

