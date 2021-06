Conocé como será el Clima Astrológico para este 7 de Junio

Luna en Tauro: el sexo lo es todo en la pareja, pero cuando no está se siente como una falta de interes, de comunicación, de contacto. Virgo: poca paciencia para con los compañeros de trabajo. La Luna irrita y pone de relieve las molestias. Capricornio: vas en busca de resultados. Sentís a los otros como una carga que se adjudican los logros de tu trabajo. Estás cansada que se lleven el reconocimiento cuando sos vos la que lleva todo el trabajo adelante. Limites. Aries: caminatas saludables.

Hoy es Águila Ritmica Azul en el Calendario Maya

Aunque no seas consciente, siempre estás avanzando. Muchas veces en la vida sentimos que estamos detenidos, que no vamos a ninguna parte, que no avanzamos. Creemos que giramos en círculos y nos sentimos atrapados dentro de la rutina de los días, cumpliendo obligaciones, pagando cuentas, haciendo lo que se espera de nosotros. Tal vez creas que tu vida es así, pero no lo es. El Universo está en constante transformación. Nada es igual que ayer, vos tampoco. Tu crecimiento interior es prueba de ello. Solo falta que todo ese mundo invisible y bello que llevas dentro, lo manifiestes en el exterior. Puedes hacerlo. Pega el salto. Aunque no lo creas toda tu vida está cambiando. Vos estás cambiando.

AFIRMACION DEL DIA

Siempre estoy avanzando en dirección a mi destino. Hoy avanzo un paso más hacia la felicidad.