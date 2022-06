Este será el clima astrológico para este 14 de Junio del 2022

LUNA LLENA en Sagitario Sol en Géminis, llamada también Súper Luna. Es un aspecto positivo que exalta las virtudes: especialmente el altruismo y la audacia. Luna de Fuego, te invita a superar tus propios límites y desafiarte. Nos conecta con la alegría, Júpiter, el regente de Sagitario, se encuentra en buen aspecto, nos lleva a la alegría y tomarnos de manera más liviana la vida. El Sol en Géminis le da su toque de creatividad a ls tareas que emprendemos a diario, improvisar, romper hábitos y rutinas. También esta Luna nos enseña a ser más flexibles, en especial para con nosotros mismos. No te juzgues tan duro, disfrutá más. Lo que hagas conéctalo con el placer. Viví desde esta manera la vida.

Hoy es Mano Magnética Azul en el Calendario Maya

Cuando te pones en acción, es inevitable cometer algunos tropiezos, no lo tomes como un fracaso, todo lo contrario, es un indicio que estás en marcha. Creer que todo será sencillo en la vida, no solo es una utopía, es casi una estupidez. Tenemos que disfrutar cuando las cosas salen fluidamente, aprovechar al máximo el momento. Pero cuando se presente algún obstáculo no debes desmoralizarte ¿Qué esperabas? Esto no significa estar esperando todo el tiempo que aparezca algún problema, si no en cambio cuando se presenta un desafío saber que esto es parte natural de la vida y poner todas nuestras energías creativas para superarlo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Acepto cada error como una parte positiva de mi crecimiento y me aliento a continuar aprendiendo.