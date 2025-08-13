Horóscopo de hoy 13 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día te pide que no corras tanto, Aries. Si bien sos pura energía, hoy vas a necesitar poner un poco el freno y priorizar lo que de verdad importa. Una conversación inesperada puede traerte una propuesta interesante, pero no te apures en decir que sí.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tauro, hoy tu paciencia va a ser tu mejor aliada. Hay algo en el aire que te invita a reflexionar sobre tus gastos y tus vínculos. Si estás pensando en hacer una compra importante, esperá hasta el fin de semana. Momento ideal para darte un gustito culinario.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicar brilla hoy, Géminis. Vas a estar más charlatán de lo normal y eso te puede abrir puertas en lo laboral. Eso sí, ojo con prometer cosas que no estás seguro de cumplir. En el amor, se activa una chispa divertida con alguien que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy la nostalgia te pega un poco, Cáncer, pero no te me encierres en la cueva. Una llamada o mensaje de alguien del pasado puede movilizarte. Buen día para ordenar tus finanzas y proyectar algo a largo plazo. En casa, un cambio de decoración te levanta el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás, Leo, y la gente lo nota. Hoy tu magnetismo va a estar en su punto máximo, ideal para encarar reuniones, entrevistas o encuentros sociales. En el plano emocional, un gesto tuyo puede significar mucho para alguien cercano. Aprovechá para demostrar afecto.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización es tu fuerte, Virgo, pero hoy el universo te pide que sueltes un poco el control. Algo inesperado en el trabajo puede sacarte de tu rutina, y aunque al principio te incomode, te va a dejar un aprendizaje. En salud, cuidá la postura y descansá bien.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy la balanza se inclina a tu favor, Libra. Las tensiones de días anteriores empiezan a aflojar y sentís más claridad mental. Ideal para encarar conversaciones importantes o retomar un proyecto que habías pausado. Un encuentro social puede darte una alegría extra.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Escorpio, hoy la intuición está afiladísima. Vas a detectar rápidamente quién es sincero y quién no. En lo económico, un consejo de alguien experimentado puede ayudarte a evitar un error. En el amor, momento intenso, con posibilidades de una charla profunda.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La aventura te llama, Sagitario. Si podés, buscá una actividad al aire libre que te saque de la rutina. En lo laboral, una propuesta distinta podría entusiasmarte, pero chequeá bien los detalles antes de lanzarte. Hoy la risa y el humor serán tu mejor energía.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Capri, hoy tu ambición está en modo on, y eso te lleva a pensar en grandes planes. Un jefe, colega o socio podría acercarte una oportunidad para crecer. En lo personal, no descuides a tu familia o pareja: un pequeño gesto puede fortalecer el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy tu creatividad está en un punto altísimo, Acuario. Las ideas fluyen y podés sorprender a más de uno con tu visión. Momento ideal para retomar algo artístico o innovador. En el amor, la sinceridad te va a traer mejores resultados que las vueltas.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Piscis, la energía de hoy te invita a cuidar tus emociones. Es posible que te sientas más sensible de lo normal, pero eso también te permite conectar con los demás de forma genuina. Un consejo: no tomes decisiones importantes a la ligera.