Revelaron por qué Marcelo Tinelli no volverá este año a la TV con el Bailando: "No hay manera de negociar"

Marcelo Tinelli, en los últimos meses, alimentó la expectativa de sus seguidores con la posibilidad de que el Bailando vuelva a la televisión. Entre señales en entrevistas y rumores que circulaban desde América, parecía cuestión de tiempo para que se confirmara su regreso.

Sin embargo, en las últimas horas surgió información que enfría los planes y explica por qué en este 2025 no lo veremos conduciendo el certamen de baile. La revelación llegó de la mano de Marina Calabró en Lape Club Social Informativo.

El motivo por el que Marcelo Tinelli no volverá este año a la televisión con el Bailando

La periodista adelantó que el problema va por un lado económico. “El principal problema es la cifra. Me dijeron que una emisión, un día, cuesta entre 75 y 80 millones de pesos”, explicó. Ese presupuesto hace inviable la producción del programa en el contexto actual.

Calabró precisó que gran parte de ese monto corresponde al equipo de bailarinas bajo convenio sindical. “Ya de por sí el equipo de bailarinas que está bajo sindicato sale carísimo. No hay manera de negociar, tenés que pagar lo que el sindicato establece”, contó.

Además, aclaró que la cifra no contempla el sueldo del conductor. “Tinelli no quiere volver para hacer una rascada, y ese monto es sin cobrar él”. Por otra parte, Marina dio detalles sobre el programa de streaming que Tinelli había anunciado en el último verano. “Tinelli había hecho una convocatoria para hacer streaming”, recordó la periodista.

El conductor lo promocionó en su canal de difusión, pero el entusiasmo inicial se diluyó. “Eso se enfrió, el riñón de él me dice: ‘es raro porque estaban entusiasmados y ahora hay un silencio’. Además, había algunas dificultades para armar equipo de humoristas”, reveló.

Así, tanto el regreso del Bailando como el desembarco en streaming permanecen en stand by, a la espera de que Marcelo Tinelli encuentre un formato y un presupuesto que se ajusten a sus expectativas.

F.A