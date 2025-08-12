Nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti: la primera foto

El lunes por la noche, Beto Casella dio una de las noticias más importantes para su equipo: nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti. La panelista de Bendita TV (El Nueve) se convirtió en madre por primera vez y este nuevo presente fue celebrado por sus compañeros de trabajo, quienes dieron información sobre madre e hijo, quienes se encuentran en buen estado de salud.

“Nos llena de felicidad”, afirmó el conductor del ciclo, quien además mostró la primera imagen del recién nacido, dejando en claro que al verlo entiendan el tamaño de la panza de su compañera.

La primera imagen de Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

En febrero pasado, Alejandra Maglietti anunció en Bendita TV que estaba esperando su primer hijo. La panelista de 39 años celebró con gran alegría la nueva etapa de su vida, que soñaba desde hace tiempo, además en ese entonces indicó que esperaba un niño y posteriormente contó que se llamaría Manuel.

Finalmente, este 11 de agosto nació Manuel. “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”, contó Beto Casella en vivo, generando un festejo masivo en todo el equipo.

Acto seguido, el conductor brindó información sobre madre e hijo: “Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada”. Además, en pantalla se mostró la primera imagen del bebé, con apenas minutos de nacido.

“Se hizo esperar, pero llegó sano y fuerte. Bienvenido al mundo, Manuel, y felicidades a Alejandra por esta hermosa nueva etapa”, cerró Casella con una notable alegría por este gran momento que vive su compañera.

Por el momento, Alejandra Maglietti no compartió información e imágenes de su hijo en redes sociales. Lo cierto es que la flamante madre no indicó previamente si lo haría. Cabe destacar que respecto al padre su hijo si decide no exponerlo, debido a que se trata de una persona que no pertenece al mundo de los medios de comunicación.

Por este motivo la pareja determinó que mantendrían el hermetismo de su vínculo, en ocasiones, Alejandra Maglietti mostró la figura de su novio pero sin revelar su rostro. Sin embargo, se espera que la panelista se pronuncie sobre este feliz momento que vive.