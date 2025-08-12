Nancy Dupláa y Carla Peterson arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie argentina

Nancy Dupláa y Carla Peterson se suman al catálogo de Netflix con una nueva producción argentina que ya despierta interés en la industria. La historia, marcada por vínculos inesperados y decisiones que cambian el rumbo, reúne a dos figuras clave del cine y la televisión local.

Nancy Dupláa y Carla Peterson vuelven a compartir pantalla en una producción nacional que ya genera expectativa dentro y fuera del país. Se trata de El tiempo de las moscas, una miniserie original de Netflix que reúne a dos de las actrices más reconocidas del cine y la televisión argentina en una historia que combina humor y suspenso.

Según trascendió, la serie es dirigida por Ana Kratz y Benjamín Naishtat y será basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro. La trama sigue a Inés (Peterson) y La Manca (Dupláa), dos expresidiarias que, tras aceptar un encargo sospechoso, intuyen que fueron engañadas. Sin recursos y en tiempo récord, se ven obligadas a convertirse en detectives de su propia vida.

La narrativa de la nueva apuesta de Netflix propone una mirada sobre la libertad, la amistad y las decisiones que marcarán el rumbo de cada personaje. Aunque la serie aún no se estrenó, el inicio del rodaje fue anunciado oficialmente por la plataforma y ya se posiciona como uno de los proyectos más esperados del catálogo argentino. La producción está a cargo de ZONA AUDIOVISUAL en coproducción con Haddock Films, y cuenta con un elenco que incluye a reconocidos actores nacionales.

Esta propuesta se suma a la creciente apuesta de la plataforma de streaming por contenidos locales, en línea con otros títulos recientes que también captaron la atención del público. En este caso, El tiempo de las moscas se destaca por reunir a dos figuras con trayectoria sólida y por adaptar una obra literaria que ya tiene peso propio.

Con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, y la colaboración de Leandro Custo, la serie promete una combinación de escenas entrañables, situaciones inesperadas y diálogos que reflejan la complejidad de los vínculos humanos. La historia de Inés, interpretada por Clara Peterson, y La Manca, por Nancy Dupláa, no solo explora el pasado de sus protagonistas, sino también la posibilidad de reinventarse.

La elección de las actrices como protagonistas refuerza el interés por ficciones que priorizan personajes femeninos con profundidad y matices. Ambas ya demostraron su capacidad para transitar géneros diversos, y esta nueva colaboración las ubica en un registro que combina lo policial con lo emocional, sin perder el tono cotidiano.

Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan en Netflix con una propuesta que combina talento, literatura y una mirada actual sobre los vínculos humanos. El tiempo de las moscas se suma al listado de producciones argentinas que ganan espacio en la plataforma, con una historia que promete conectar con el público.

