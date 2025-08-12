Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: hijo a la vista y nombre confirmado

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesan una etapa de cambios que no pasa desapercibida para sus seguidores. En medio de un presente compartido en Miami, surgieron señales que apuntarían a una decisión importante que ya estaría tomada por ambos; muchos aseguran que hay hijo a la vista para la pareja y el nombre ya habría sido confirmado.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul transitan una etapa de definiciones que no pasa inadvertida entre sus seguidores. Instalados en Miami, la pareja comparte un presente tranquilo, mientras comienzan a circular versiones que señalan una decisión íntima ya tomada que se relacionaría con formar una familia juntos en el corto plazo.

Desde que confirmaron su relación, hace algunas semanas, la pareja sigue generando titulares a diario. Pero, en esta oportunidad, una noticia tomó a todos sus fanáticos desprevenidos; según Roberto Antolín, el futbolista y la cantante ya estarían pensando en su primer hijo.

La información fue compartida por el periodista en el ciclo digital de Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen. Allí, el español aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo atraviesan un momento de plenitud y que ya comenzaron a planificar su futuro familiar. “Messi será el padrino de la boda y también del bebé que venga. Ellos ya decidieron que, si es niño, llevará su nombre. Esto está asegurado al cien por ciento”, afirmó.

La elección del nombre “Lionel” no es casual; el mediocampista de la selección argentina mantiene una estrecha relación con el capitán. La admiración mutua entre ambos futbolistas es conocida, y este gesto parece reforzar ese vínculo. Cabe destacar que el astro argentino tuvo un rol protagónico para que su amigo llegue al Inter de Miami.

Por su parte, Tini Stoessel también demostró gran cercanía con el entorno de Lionel Messi, especialmente durante los festejos posteriores a la consagración mundialista, donde se la vio con Antonela Roccuzzo. La posibilidad de que el rosarino sea padrino del hijo de la pareja suma un nuevo capítulo a esta historia de cariño y admiración mutua.

En la misma línea, Roberto Antolín destacó que semanas atrás había hablado de un posible casamiento entre la artista y Rodrigo de Paul en el programa de Carlos Monti. En ese momento, su versión fue puesta en duda. Sin embargo, ahora asegura que todo lo que dijo se está confirmando. “Antes me desmentían, ahora nadie lo hace. Todo lo que conté se está cumpliendo”, señaló.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen dando pasos firmes en su relación desde que confirmaron su vínculo hace algunas semanas. La posibilidad de un hijo a la vista y el nombre confirmado en honor a Lionel Messi suman un nuevo capítulo a este vínculo que crece con naturalidad. Sin declaraciones oficiales, la relación entre ambos sigue creciendo mientras proyectan una familia juntos.

