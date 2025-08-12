Aseguran que Jorge Lanata tendría una millonaria deuda con radio Mitre: la impactante cifra

Jorge Lanata vuelve a ocupar espacio en la agenda mediática, esta vez por una situación que se desprende del proceso de sucesión iniciado tras su fallecimiento. Radio Mitre, emisora con la que trabajó durante gran parte de su carrera, presentó ante la Justicia un escrito en el que se detalla una deuda significativa que aún estaría vigente.

Tras el fallecimiento de Jorge Lanata, comienzan a salir a la luz distintos aspectos vinculados a su legado profesional y patrimonial. En ese marco, Radio Mitre presentó ante la Justicia documentación que señala una deuda económica aún no cancelada. El escrito forma parte del expediente sucesorio, dándose a conocer en las últimas horas.

Jorge Lanata

La información fue revelada en el programa A la Tarde (América), conducido por Karina Mazzocco, donde se compartió el documento judicial que la emisora presentó. "Es información muy delicada porque tiene que ver con la herencia del recientemente fallecido Jorge Lanata. El documento habla de una deuda que tendría Jorge Lanata con Radio Mitre. Parte de la familia de Jorge Lanata se está enterando a través de nosotros de esta situación”, comentó.

Según detalló Luis Bremer, el periodista habría solicitado un préstamo de 600 mil dólares a Radio Mitre en 2022. “El monto pedido por Jorge Lanata, según dicen tres testigos, dos de ellos hablaron en este programa, fue para comprar el departamento en el que hoy reside Elba Marcovecchio”, explicó.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En la misma línea, el panelista de A la Tarde (América) señaló que Jorge Lanata devolvió aproximadamente la mitad del monto: “El comunicador devolvió 300 mil dólares y quedaron 300 más que no habrían sido pagados”. Esta cifra, según el documento judicial, aún figura como deuda activa y podría impactar en el reparto de bienes entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista.

Durante el programa, se mencionó que Radio Mitre se presentó formalmente como acreedor en el expediente sucesorio. “Radio Mitre ya presentó la documentación fehaciente de la deuda que tendría Jorge Lanata”, afirmó Luis Bremer. Y añadió: “De corroborarse esta información, quienes tendrían que afrontar el pago serían Marcovecchio y sus hijas del conductor”.

Por otro lado, se compartió en el ciclo el vínculo entre la propiedad adquirida y la decisión de Lanata de ponerla a nombre de su esposa. “Antes de casarse, Jorge Lanata le dijo a Elba Marcovecchio que ponga el departamento a su nombre para evitar problemas futuros con la herencia”, amplió el panelista.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

