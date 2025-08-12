El juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi está en la mira de todos. La actriz y modelo lo denunció por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí", y las audiencias se están llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate, Campana. En este contexto, y teniendo en cuenta los encuentros que tuvieron en el pasado, decidieron buscar la opinión de Pampita. Sin embargo, la modelo provocó polémicas cuando se viralizó su reacción al respecto.

Pampita, Julieta Prandi

La polémica postura de Pampita sobre el juicio de Julieta Prandi

Pampita y Julieta Prandi son de las rivales fashionistas más famosas de la Argentina. Durante algunos años, protagonizaron "peleas mediáticas", donde diversos medios aseguraban que había una rivalidad entre ellas y Nicole Neumann, detrás de las pasarelas. La realidad es que las tres eran de las más importantes y elegidas por las marcas de ropa y por la industria. Si bien ellas expresaron que nunca había existido ese encuentro, muchos notaban una tensa relación.

Pampita, Julieta Prandi

En los últimos días, se llevó a cabo el comienzo del juicio de Julieta Prandi a su expareja, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género. La noticia se volvió una de las más seguidas por todos los usuarios y los medios de comunicación, dado los relatos que se cuentan alrededor. Fue así que, en Desayuno Americano (América), decidieron ir a buscar a Pampita, entre otros famosos, para que diera su opinión. Sin embargo, la reacción que tuvo generó polémicas.

Al momento de que el movilero se le acercara y le preguntara sobre qué opinaba, ella lanzó: "Es un tema que desconozco y prefiero no meterme. Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco con temas que no me corresponden. No es mío". El periodista insistió al respecto, y expresó: "Me imagino que le deseas que se haga justicia y que se resuelva todo". Pero, ante esto, la modelo fue tajante: "No quiero decir nada de este tema porque no quiero aparecer en portales de temas que no me corresponden".

Esta actitud fue calificada como fría por algunos de los panelistas del programa y usuarios de las redes sociales. Mientras tanto, otros opinaban que, dado la fama de rivalidad que había entre ellas, era lógico que ella prefiriera mantener el silencio. Por el momento, Pampita decidió mantener el silencio y no responder a estas acusaciones. El juicio de Julieta Prandi sigue llevándose a cabo, con fuertes declaraciones en contra de Claudio Contardi.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.

A.E