Confirman la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En las últimas semanas, Evangelina Anderson volvió a estar en el centro de las especulaciones sobre su relación con Martín Demichelis. La modelo, que desde hace tiempo se muestra más sensual en redes y casi no comparte fotos junto al exfutbolista, sumó un nuevo gesto que llamó la atención: una serie de “me gusta” a videos de un joven con físico trabajado entrenando sin remera, según reveló la cuenta de espectáculos Gossipeame.

Confirman la separación de Evangelina Anderson y Martin Demichelis

A estos movimientos virtuales se suma otro detalle que no pasó desapercibido: Anderson ya no estaría usando su alianza de casada y, además, evita dar notas a los cronistas. En medio de estos rumores de crisis, la rubia publicó un video en una cancha de básquet con una remera blanca y sin corpiño, lo que generó una oleada de críticas de parte de sus seguidores, aunque también recibió el apoyo de varias famosas, entre ellas Wanda Nara.

No obstante, ya no son rumores, este martes por la noche en LAM confirmaron que Evangelina y Martín Demichelis le pusieron punto final a su relación. Entre los detalles de la ruptura revelaron que la modelo se había borrado el tatuaje que tiene en honor al exfutbolista. Fue Pepe Ochoa quien a través de un enigmático anunció la noticia.

"Hablé con el tatuador y me confirmó. Hicimos una investigación de campo. Empezó el proceso para borrarse", comentó Ochoa. Es importante mencionar que no aportó los motivos por los que tomaron esta decisión.

De esta manera y, después de tantos rumores se confirma oficialmente la ruptura de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Tocará esperar que ambos ofrezcan declaraciones al respecto.

AM