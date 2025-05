¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Te vas a sentir con el motor encendido, pero el resto no te sigue el ritmo. No te calientes si no todo sale como querés. El desafío hoy es esperar sin explotar. En el amor, si hay algo que querés decir, hacelo con tacto.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Con el Sol todavía en tu signo, estás brillando fuerte, pero la Luna llena enfrente te muestra las sombras en tus relaciones. Puede haber un tema que sale a la luz. ¿Te estás bancando cosas por comodidad? Hoy es un buen día para plantarte.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

El cuerpo te pide más descanso del que querés darle. Es un día ideal para ordenar tus horarios, tu rutina y dejar de tapar el cansancio con cafeína y memes. En lo emocional, alguien del pasado puede reaparecer. ¿Atendés o no? Tu intuición lo sabe.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna llena te pega de frente, y puede que estés un toque más sensible de lo habitual. No te encierres: charlá, llorá, escribí, bailá, pero no te quedes con el nudo adentro. Buen día para cerrar ciclos emocionales o soltar apegos que ya no suman.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tema familia o casa en primer plano. Puede haber tensiones, decisiones que tomar o simplemente ganas de reformar todo. En lo laboral, sentís que merecés más. Y tenés razón. Pero cuidá las formas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu mente va a mil, y hoy pueden aparecer ideas o revelaciones importantes. Tomá nota, hablá con esa persona que tenías en pausa, y animate a ese cambio que venís masticando. Un viaje corto puede traerte claridad mental.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Tus valores se ponen a prueba. ¿Qué estás bancando por miedo al conflicto? Hoy es un día para cuidar tu energía y no regalar tu tiempo a quien no lo valora. En temas de plata, puede haber una noticia inesperada.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La Luna llena en tu signo te enciende como antorcha. Hay verdades que no se pueden callar más. Puede que alguien venga con una revelación, o seas vos quien suelte la bomba. Buen día para dejar de ocultarte o de auto-boicotearte.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Estás en una etapa más introspectiva de lo habitual. Hoy se activa tu lado más espiritual o filosófico. No todo se resuelve haciendo chistes o escapando. Permitite sentir aunque no entiendas bien qué.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Proyectos, amistades o grupos te piden atención. Puede haber fricciones, o sentís que no te están valorando como corresponde. Poné límites si es necesario, pero sin encerrarte en tu torre de autosuficiencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Te cae la ficha de algo en lo profesional. Puede haber reconocimiento o una oferta que no esperabas. Pero también puede haber celos o tensiones con jefes o figuras de poder. Mantené tu eje.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día ideal para cortar con la rutina y mirar el mapa completo. Estás aprendiendo algo valioso, pero primero hay que dejar de repetir lo mismo esperando resultados distintos. Buen momento para buscar inspiración, arte o fe.