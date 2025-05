Nicole Neumann se animó a una producción de fotos junto a Cruz Urcera en exclusiva para revista CARAS

Nicole Neumann recuerda una anécdota con su obstetra ni bien comienza la entrevista con CARAS. “No cerraba las puertas, pero no contaba con tener otro hijo”, asegura la modelo y conductora, hoy talento de Multitalent Agency, luego de posar en el jardín de su casa con su bebito Cruz, el varoncito de 10 meses que tuvo con esposo Manu Urcera, y junto a los cachorritos de Lola, la perrita salchicha del piloto de automovilismo.

“¨ ¿Vas a querer tener otro hijo? ¨, me preguntó el médico. ¨Porque si vas a querer, en esta misma cesárea te debería hacer una reconstrucción del útero¨, me dijo. ¨Dani, me estás preguntando esto ahora, que estoy a punto para mi tercera cesárea? ¡No tengo otro hijo ni loca! Pero ¿sabes qué? Nunca sabemos las vueltas de la vida. Vos por las dudas dejame todo preparado. Y así fue ¡las vueltas de la vida! ¿Quién lo hubiera dicho? Soy medio bruja buena, muy intuitiva. A la gente la leo con hablar diez minutos”, confiesa Nicole, también mamá de Indiana (16), Allegra (14) y Sienna Cubero (10).

“Así que hoy siento que se ter minó de completar mi familia con la llegada de Cruz, mi primer varón. Vivo un presente de gran plenitud. Como que está todo en equilibrio: mis afectos, el trabajo”, admite la top.

La modelo y conductora de Multitalent posó en su casa y habló de su gran presente.

Nicole se refirió a su deseo de tener una familia numerosa y explicó por qué.

“Siempre decía que quería tener cinco hijos, porque me encanta la familia numerosa. Tal vez porque la mía estaba muy dividida y quería revertir todo eso. Pero antes también vino la frustración de separarme, porque más allá que uno sea el que se quiere separar, es una frustración desarmar el prototipo de familia, o por lo menos lo fue para mí”, reconoce sobre el final de su anterior relación, con el padre de sus hijas.

“Uno tiene que ser feliz e ir en la búsqueda de eso, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Siempre conté que estuve un año muy deprimida mientras tomaba la decisión y ni hablar del año siguiente. Cada vez que se llevaban mis hijas, me quedaba llorando detrás de la puerta. Fue durísimo. Todavía hay veces en que las extraño. Pero bueno, finalmente sí, me llegó otro amor, y obviamente con él la posibilidad de tener otro hijo. Porque si bien no calculaba volver a ser mamá, me entregué por completo a este amor, y a este nuevo proyecto de familia, de familia ensamblada Y también a la posibilidad de tener un hijo fruto de nuestro propio amor. Bueno, no sabemos, pero por ahora, uno”, reflexiona Nicole, a corazón abierto.

La top habló a corazón abierto sobre la posibilidad de ser madre otra vez.

“¿Si quiero otro hijo más? Por lo único que te diría hoy que no qui ero más es porque me da mucho miedo el tema de una quinta cesárea. Pero tener un bebé me parece algo maravilloso y milagroso, como el embarazo y, ni hablar, el dar a luz. Tener un bebé me sigue pareciendo una cosa flashera, increíble. Manu me dice que quiere otro. Así que ahora que tengo un bebé, digo, ay, sí, qué ganas de tener otro”, se sincera Neumann.

La jurado del ciclo de TV “Los 8 escalones” también celebra el reciente lanzamiento de NE, su línea de skin care, producida en equilibrio con el medio ambiente y, por su puesto, cruelty free y vegana.

“Hacía dos años que lo venía gestando, casi que fue como otro hijo. NE es mi marca de belleza consciente, porque si bien me encanta, como a todas las mujeres, estar linda y cuidarme con cremas y demás, me planteaba ese tema de ¿cómo lo acompaño con mis valores de cuidar el medio ambiente, del respeto por los animales y toda esta filosofía de vida que yo llevo hace muchísimos años? Y ahí dije, bueno, ¿por qué no la desarrollo yo?”, explica Nicole.

Nicole y su hijo junto a los cachorritos de su perrita Lola.

Cómo es NE, la línea de skin care que Nicole desarrolló y acaba de lanzar al mercado.

“Se trata de una línea de skin care, pero de belleza consciente. Los envases son reciclables y los productos, todos naturales. De hecho NE quiere decir raíz en japonés, porque es como volver a la raíz. La tierra tiene todo para darnos, todo lo esencial que necesitamos, porque no necesitamos matar animales para comer. Todo nos viene de ahí y lo que es para el cuidado de belleza también, como el aceite de coco, con el que empecé a sacarme el maquillaje y me hizo tan bien a la piel y al pelo, inclusive para las arrugas también es buenísimo, porque es antibacterial. Fui a los laboratorios y probé los productos, hay otros que tienen proteína de soja, proteína de trigo, me involucré en todo”, cuenta la modelo y empresaria.

Neumann presentó NE, su línea de skin care, pero de belleza consciente.

Qué dijo Nicole sobre su vida junto a Manu Urcera.

“Van a ser cuatro años desde que estamos juntos con Manu. Y nuestros dos casamientos ¡fueron tan mágicos! Me acuerdo de nuestro civil, que hicimos en Neuquén, donde nos pusimos de novios y se me pone la piel de gallina”, asegura.

-¿Cómo lo ve a Manu como papá primerizo?

-Re canchero…yo tenía un poquito de miedo y nada, ya la primera noche en la clínica, en la que estaba todavía medio boleada por la cesárea y con dolor, él al toque se levantó, cambió a Cruz y lo trataba como si hubiera tenido un bebé recién nacido toda la vida. Lo maniobraba perfecto, hasta a mí, que ya había tenido tres, me daba impresión porque lo veía tan chiquito.

La modelo se sinceró respecto a cómo vive su nueva maternidad.

"Estoy fascinada con Cruz. Antes me lo llevaba a todos lados, pero hace unas semanas lo empecé a dejar cuando me iba a grabar porque ya come sólidos y también porque se aburre en el estudio. Está muy acostumbrado a esto, a la Naturaleza, al estar al aire libre, con los animales. Pero tardé nueve meses en dejarlo por primera vez. Lo estamos disfrutando, es el muñequito mimado de la casa. Sus tres hermanas llegan y se pelean por tenerlo en brazos. Y Cruz no da más cuando las ve.

-¿Qué personalidad va asomando en Cruz? -

Él se levanta sonriendo, siempre es muy simpático y mega sociable. No sabemos a quién salió, decimos con el papá, porque ni él ni yo somos tan sociables. Y es muy inquieto, como el papá, es su versión mini. Hasta físicamente, es el papá, es “mini Manolito”, como también decimos, su mini-mi. Los papás de Manu lo ven y no lo pueden creer; es un copy paste de cuando Manu era chiquito.

-¿Cómo es la alimentación que elige para su bebé?

-Vegetariana. Por ejemplo, le doy palta pisada con banana y chía pudding con açaí (fruto nativo del Amazonas), súper sano. A Cruz también le encantan los jugos que me hago a la mañana, con espinaca, pepino y manzana verde, jengibre o apio. Come proteína vegetal como esta variedad de verduras o frutos secos, también lentejas, que tienen mucho hierro y le gustan mucho. Tiene esta dieta vegetariana hasta que él decida. Yo a mis hijas no les prohíbo tampoco, inclusive a veces cuando comen afuera o en otra casa por ahí se piden asado, o un pedazo de carne, muy en contra de mi voluntad. Yo les marco desde chiquitos, tratando de que interioricen el concepto.

Fotos: F.De Bártolo/Perfil.

Agradecimientos: Estilismo @noemelone @vars @naima @paruolo @ancayco @jrboots @sweetlady makeup y pelo @delavegamakeup Cruz @magdalenaesposito