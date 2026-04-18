Horóscopo de hoy, 18 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y hoy el cuerpo te pide pausa. En lo laboral, mejor revisar antes de actuar. En el amor, evitá reaccionar en caliente.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Se activan temas económicos. Puede aparecer una oportunidad interesante, pero requiere decisión. En vínculos, necesitás más claridad: decí lo que te pasa sin vueltas.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
La cabeza a mil. Tenés ideas brillantes, pero te cuesta enfocarte. Elegí una sola cosa y andá a fondo. Buen día para conversaciones importantes.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Sensibilidad a flor de piel. Todo te impacta más de lo normal. Refugiarte en lo familiar o en lo conocido te va a hacer bien. Escuchá tu intuición.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Momento de exposición. Podés destacarte si te animás a mostrar lo que sabés hacer. En el amor, alguien puede sorprenderte con una actitud distinta.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Día productivo, pero con cierta exigencia interna. No todo tiene que ser perfecto. Si soltás un poco el control, las cosas fluyen mejor.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Energía ideal para ordenar vínculos. Hay algo que necesita equilibrio y hoy podés encontrar el punto medio. Evitá postergar decisiones.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Transformación en puerta. Algo que venías sosteniendo cambia sí o sí. No te resistas: es necesario. En lo emocional, intensidad fuerte.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Ganas de salir, moverte, hacer algo distinto. Buen día para planes espontáneos. En lo laboral, aparece una propuesta que te entusiasma.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Foco en responsabilidades. Puede ser un día cargado, pero resolutivo. Ojo con el estrés: no todo depende de vos. Delegar también es crecer.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Creatividad en alza. Tenés una mirada distinta que puede abrir puertas. En el amor, necesitás libertad: hablalo antes de que genere distancia.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Día introspectivo. Ideal para conectar con vos, escribir, pensar. Puede aparecer una respuesta que venías buscando hace tiempo.