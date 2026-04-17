Así quedó el trabajo de herrería que María Becerra hizo para cuidar a sus perros

Es de público conocimiento que María Becerra es dueña del gran talento del canto y baile. La reconocidad artista impacta en cada pisada escénica con los shows que brinda, pero es portadora de otros talentos y conocimientos, que hasta hace poco eran desconocidos. Y uno de ello es el manejo de herrameintas para realizar diversos trabajos, de herrería por ejemplo. Recientemente, la cantante de "Ojalá" sorprendió al demostrar que con sus propias manos construyó, junto a su pareja J-Rey, una reja para colocar en su hogar y cuidar a sus mascotas.

María Becerra y la protección para sus mascotas

Además de mostrar su faceta laboral, en redes sociales María Becerra comparte contenido relacionado a su vida personal. De esta forma, ha dejado en claro que es una amante de la vida en la naturaleza realizando acampes y diversos puntos del país junto a su novio, en busca de aventuras. Pero también, puertas dentro de su hogar, vive un feliz presente acompañada de sus mascotas, a quienes ama profundamente.

En diversas entrevistas, la artista reveló que convive con su novio, con quien adoptó 8 perros y 4 gatos, conformando una gran familia. La artista además genera coincientización sobre la importancia de la adopción animal y el cuidado de estos seres. Por ello, comparte imágenes de su vida junto a sus mascotas y la felicidad que le generan.

En este contexto, en los últimos días se mostró realizado un importante trabajo para cuidar de ellos, demostrando que tiene diversos talentos y conocimientos, más allá de los que demuestra arriba del escenario. Tal como se autodenominó la cantante, fue una "Barbie soldadora" al realizar un trabajo de herrería que tuvo como resultado una reja de hierro para colocar en su hogar, y restrigir el paso de sus animales hacia zonas que pueden generar algun peligro para su salud.

El motivo puntial por el que María Becerra puso manos a la obra fue por su perra Tita, quien tiene la costumbre de saltar algunos obstáculos de su patio para poder salir hacia la calle, lo que genera precupación en la pareja. Por ello, ambos realizaron esta protección.

En la imagen se la puede ver luciendo un traje de protección y guantes, y una máscara de protección para evitar accidentes que pueden dar ante el uso de este tipo de herramientas, como es la soldadora. Pero además, se puede visualizar el trabajo casi terminado tratándose de una chapa expandida soldada en un marco de hierro, teniendo como resultado la reja que la pareja necesitaba colocar en su hogar para cuidar a sus perros.

Con este video, María Becerra dejó en envidencia que en sus tiempos libres busca realizar diversas actividades para responder a sus necesidades, aunque podría acceder a un productor ya producido, con J-Rey, decidieron realizarlo con sus propias manos.