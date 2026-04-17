Pampita vende su colección de carteras: los precios

Pampita es de las modelos con el guardarropas más deseado de las redes sociales. Muchos de sus looks se vuelven los favoritos de los expertos fashionistas y prendas exclusivas de ella. Sin embargo, muchas de las famosas abrieron sus vestidores, y decidieron unirse a la moda circular para vender algunas de sus prendas. En los últimos días, Carolina Ardohaín anunció que se unirá a esta tendencia, y decidió vender su colección de lujosas carteras, que la acompañaron en importantes eventos.

Pampita

Pampita anunció que vende su colección de carteras: los precios

El guardarropas de Pampita contiene prendas de exclusivas marcas y looks icónicos que marcaron las tendencias y su estilo personal. Es así como la modelo se posicionó como una de las más observadas por los expertos fashionistas. Sin embargo, ella no solo miró la ropa al momento de lucirse frente a cámara, sino que también le dio importancia al diseño de carteras que la acompaña. Si bien siempre expuso que optaba por economy y comfy, llegó el día en que decidió vender algunas de sus colecciones y sorprendió con los precios millonarios.

En sus historias de Instagram, compartió un video donde anunciaba que había decidido unirse a la "moda circular" y se desharía de algunas de sus carteras más icónicas. "Hoy quiero compartirles algo muy personal, porque voy a desprenderme de algunas de mis carteras favoritas. Son piezas únicas, originales, verdaderas joyas que cuidé y disfruté mucho. Me parece que ya es momento de que tengan una nueva dueña", expresó en el mismo.

Entre algunos de los modelos, mostró grandes bolsos sin cierre para los días en la ciudad y los largos viajes en avión, como pequeñas mini bag de cadenas y doradas para marcar el lujo de una salida nocturna. De esta misma manera, compartió la página donde estarían a la venta y los usuarios no dudaron en meterse a investigar. Así surgieron algunos precios que oscilan entre los 1.100.000 y 1.300.000 pesos argentinos.

Moda circulas y famosas: Pampita se une a la venta de ropa usada

Pampita no es la única famosa que apostó por la "moda circular". Esta tendencia invita a los usuarios y a los fanáticos fashionistas a darle una vuelta de tuerca a sus prendas favoritas, entregando las que no usan a otros fanáticos para que les den una nueva apuesta.

Es así como, se dio a conocer que muchas celebridades optaron por asesorarse en lugares que las ayudan a vender sus looks más icónicos. Luciana Salazar, Cande Tinelli, Lucía Celasco, Celeste Cid, Tuli Acosta y Delfina Chaves fueron algunas que se sumaron a esta tendencia, acompañadas por Alex Caniggia, Alejandra Maglietti, Barby Franco, Wanda Nara y Pampita.

Las famosas que apuntan a la moda circular

La "moda circular" permite a diversos usuarios poder probarse y lucir como sus celebridades favoritas, con las prendas que vieron en los diversos eventos y posteos de redes sociales. En esta ocasión, Carolina Ardohaín decidió desprenderse de su colección de carteras favoritas, y dio la posibilidad de seguir dándole vida útil a través de otro fanático de este accesorio. Sin embargo, los precios sorprendieron y los comentarios no tardaron en llegar.

A.E