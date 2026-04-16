Caro Calvagni mostró el gimnasio que tiene en su casa: diseño, luz natural y menos máquinas

El gimnasio de Carolina Calvagni no responde a la lógica tradicional del entrenamiento. Lejos de los espacios saturados y ruidosos, este lugar propone una experiencia completamente distinta: más cercana al bienestar que a la exigencia, más vinculada al diseño que a la acumulación de máquinas.

Desde el primer momento, el gimnasio de la influencer transmite una sensación clara: todo está pensado. No solo para entrenar, sino para habitar. La combinación entre arquitectura, estética y funcionalidad construye un entorno que invita a quedarse, donde cada detalle parece alineado con una idea de equilibrio y foco.

Caro Calvagni

Diseño abierto y conexión con el exterior

Uno de los grandes protagonistas del gimnasio de Carolina Calvagni es su arquitectura. Las paredes de vidrio de piso a techo permiten el ingreso de una luz natural que transforma por completo el ambiente. No se trata solo de iluminación, sino de una presencia constante que vuelve cada movimiento más visual, casi escenográfico.

A esto se suma la integración con el entorno: el verde exterior se filtra en cada ángulo, generando una sensación de aire libre incluso dentro del espacio. Los árboles dejan de ser un fondo para convertirse en parte activa del diseño, reforzando una conexión con lo natural que aporta calma y claridad.

Caro Calvagni mostró el gimnasio de su casa

Entrenamiento consciente en un entorno cuidado

En el interior del gimnasio de la modelo y Nicolás Tagliafico, la estética sigue una línea moderna y minimalista. Predominan los tonos neutros que construyen una base limpia y ordenada, mientras que la madera aparece en puntos estratégicos para sumar calidez. No hay exceso ni ruido visual: cada elemento está donde tiene que estar.

El equipamiento refuerza la misma lógica del espacio. En lugar de apostar por la cantidad, se define por una curaduría precisa de piezas clave: una jaula de entrenamiento con discos organizados, bancos robustos y equipos multifunción de diseño limpio. El piso oscuro aporta estabilidad visual, mientras que los techos altos amplifican la sensación de amplitud.

En conjunto, el gimnasio de Carolina Calvagni transmite disciplina, pero sin rigidez; calma, pero sin perder energía, un espacio que no impone, sino que propone: entrenar desde el foco, en un entorno que acompaña y eleva la experiencia.