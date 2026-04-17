A horas de la gran fiesta de su hija, Nicole Neumann habló de una posible "exageración" de celebración de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann atraviesa la previa de la fiesta de 15 de Allegra con una mirada particular sobre la gran celebración que están organizando Fabián Cubero y Mica Viciconte. A horas del evento, la modelo dejó entrever que la propuesta impulsada por su expareja podría tener un tono de “exageración”, mientras ella se mantiene enfocada en acompañar a su hija.

Nicole Neumann habló de una posible “exageración” de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann vive las horas previas al segundo festejo de su hija Allegra por sus 15 años observando cómo se desarrollan los preparativos. En este contexto, la modelo habló de una posible exageración en la celebración organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte, dejando abierta la incógnita sobre cómo se dará finalmente el evento.

Nicole Neumann

A pocas horas de la fiesta de su hija, la presentadora dio una entrevista en Puro Show (El Trece), y volvió a marcar su postura frente a la organización paralela. “Dejémosla a Allegra en paz para disfrutar su fiesta”, comentó en un primer momento. Con sus palabras buscó limitar la exposición y distanciarse del festejo que organiza el exfutbolista.

En la misma línea, Nicole Neumann recalcó que lo único que le importa es la felicidad de Allegra Cubero. Según contó, la adolescente está “re entusiasmada y preparando todo”, y hasta confirmó que Laurencio Adot, diseñador muy cercano a ella, es quien se está encargando de ultimar los detalles del vestido para la gran noche.

Las palabras de la conductora dejaron en claro su postura ante el nuevo festejo de la joven, destacando que para ella lo más importante es que lo disfrute. Más allá de los preparativos, se mostró firme al no querer entrar en cuestiones íntimas. “Mis hijas van y vienen, no viven fijas conmigo. No voy a hablar de nada de la intimidad de ellas”, sostuvo.

Durante la entrevista, Nicole Neumann fue consultada por el notero de Puro Show por los comentarios de Mica Viciconte, que tildó que todo lo que sucede en el programa es por show. “No me interesa nada más de eso. No me interesan sus vidas, no sé qué dicen ni qué hacen”, respondió firme y distante.

Allegra Cubero y Nicole Neumann

Por otro lado, la modelo aclaró que no le interesa hablar de Fabián Cubero ni de la ex Combate: “No me interesan sus vidas, no sé qué dicen ni qué hacen, no me fijo ni tengo nada que decir”. Sin embargo, dejó abierta una advertencia que podría cambiar el rumbo del conflicto: “Hay cosas que no puedo manejar, hay otras que irán por vía de la Justicia”.

Ante la posibilidad de que existan provocaciones o indirectas durante la fiesta organizada por su expareja y Mica Viciconte, Nicole Neumann fue clara y destacó que no la inquieta. “No hay forma de que a mí me pinchen. Solo me interesa que mi hija sea feliz. Mientras ella sea feliz, no hay nada que me pueda alterar ni mover del eje”, aseguró.

Nicole Neumann

Nicole Neumann se refirió a la posible “exageración” en la celebración organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte y dejó en claro que lo que más le importa es que su hija disfrute. En medio de los preparativos para el festejo de los 15 de Allegra, la modelo marcó su posición sin entrar en detalles de la dinámica familiar.

VDV